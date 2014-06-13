Пятница 13-го: для кого «черный» день недели в Бресте стал самым счастливым и какой народ самый суеверный

Новости Беларуси. Мистическая пятница. 13-ое число на календаре, полнолуние и магнитные бури. Особо мнительные люди называют этот день не иначе как «черным» и ждут особых неприятностей.

Ольга Рощенко в отрицательную магию 13-ой пятницы не верит. Более того, эту дату считает самой счастливой в своей жизни. На кювете, где спит ее новорожденная дочка, бирка с указанием времени рождения: 13 июня 3 часа 20 минут. Молодая мама уверена: такая дата рождения принесет ребенку только счастье. Женщина убедилась в этом на собственном опыте.

Ольга Рощенко:

Я вам могу сказать, что у меня это вторая малышка в пятницу 13-го. Ровно 6 лет назад у меня родилась девочка в пятницу 13 июня. И звать ее Лия. Ей сегодня 6 лет. Я считаю, судьба человека от Бога. И если верить в эти плохие моменты, как в пятницу 13-го, как что-то страшное, то оно так и будет. Я в это не верю.

Черная кошка, рассыпанная соль, пустое ведро. Общественное сознание полно зловещих примет, на которые многие отвечают троекратным постукиванием по дереву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По части суеверий особенно преуспели американцы: в их небоскребах редко найдешь 13 этаж, в отелях – 13 комнату, а бейсболисты не хотят выходить на поле под 13 номером.

Джим Фуллер, тренер Высшей бейсбольной лиги США:

Бейсбол вообще очень суеверный вид спорта. Если игра была удачная, то до следующей спортсмен не стирает свои носки. Пятница 13-го все это усугубляет. Некоторые американцы вообще очень суеверны: не ходят под лестницей, боятся, когда черная кошка переходит дорогу, могут из-за этого поменять маршрут.

Семен и Анна с заокеанскими суевериями не согласны. Дурную славу «черной» пятницы решили опровергнуть на собственном опыте. Говорят, превратить «страшный» день в «страшно счастливый» решили осознанно. Молодожены в приметы не верят, зато уверены в силе своих взаимных чувств.

Анна и Семен Самосюк, молодожены:

Знаете, люди чуть-чуть остерегаются этой даты. На самом деле, ничего страшного нет в ней. Пятница 13-го – обычный день. Люди с 12 на 13 летели в космос в 1986 году. А мы решили пожениться с 13 на 14. Так сложилось, совпало. Спросили друг у друга – согласны.

Новоиспеченных супругов в любви к цифре «13» поддержал бы и Гарри Каспаров. Шахматист выиграл матч за первенство мира у Карпова со счетом 13:11 и стал тринадцатым чемпионом мира по шахматам. Кстати от 13-й зарплаты по суеверным убеждениям тоже еще никто не отказывался.