Как распознать одонтогенный гайморит? Поговорили с челюстно-лицевым хирургом о нюансах лечения

Одонтогенный гайморит – это воспалительное заболевание придаточных пазух носа, вызванное инфекцией, распространяющейся из зуба. Одним из основных механизмов образования одонтогенного гайморита считается проникновение бактерий из зуба в гайморову пазуху. Это может произойти при наличии кариозного зуба, а также при различных заболеваниях , к примеру, периодонтита.

Наталья Гриценко, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»:

Если у вас есть удаленные зубы или вылеченные ортодонтические, пациенты, как правило, обращаются с жалобами классического гайморита, заложенность носа, гнойные выделения из носа, головные боли, повышение температуры, увеличение лимфоузлов. Также изменяется восприятие запахов. Пациенты обращаются к лор-врачам. Удивительным для них является то, что этот процесс может быть связан с зубами. Довольно часто большой процент гайморитов может быть вызван одонтогенной инфекцией.

Осложнения одонтогенного гайморита могут включать в себя риск распространения инфекции на соседние ткани и органы, развитие сепсиса, менингита и других серьезных заболеваний. Прогноз такого состояния зависит от своевременности лечения.

Наталья Гриценко:

Пациента и доктора должно насторожить то, что гайморит односторонний. Когда воспаление с двух сторон, это чаще всего следствие ОРВИ, переохлаждения. Но если гайморит возникает с одной стороны и не первый раз, это говорит о том, что есть локальная инфекция, то ест что-то вызывает воспаление именно в этой пазухе.



Диагностика проводится на основе клинических симптомов, а также с помощью обследования рентгенологических снимков зубов и компьютерной томографии лица. Постановка диагноза и ведение пациента, как правило, осуществляется совместно врачами – оториноларингологом и челюстно-лицевым хирургом.

Наталья Гриценко:

Если гайморит вызывается постоянно одним и тем же инфекционным рычагом, пока очаг не будет устранен, вылечить этот гайморит будет невозможно. Можно вылечить обострение, убрать гной из пазухи. Но не устранив причину, мы будем ожидать, что этот процесс будет возникать вновь и вновь. Это, как правило, шестые верхние зубы, могут быть и пятые. Реже седьмые и восьмые. Скорее всего, необходимо будет удалять причинный зуб.