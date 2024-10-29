Международная конференция «Молодёжь в науке» стартовала в Минске

Национальная академия наук принимает молодых ученых из десятка стран. Они собрались на Международную конференцию «Молодежь в науке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 участников будут вести дискуссии по десяткам актуальнейших научных направлений. Сейчас как никогда важно поддержать все идеи и планы молодых. Ведь они те, кто работает на технологический суверенитет.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Конференция – это первый шаг во взрослую науку. Потому что, чтобы написать диссертацию, чтобы выйти уже на практику, молодые ученые должны апробировать свои результаты первых своих исследований. Они апробируются в ходе выступления на конференции, а также в ходе публикации своего доклада в нашем сборнике.

То есть, по сути дела, это первый такой серьезный шаг в серьезную науку, и мы благодаря этой конференции предоставляем этот шанс нашим молодым ученым. Безусловно, надо сделать какой-то стимул молодым ученым соревноваться между собой хотя бы в этой части.