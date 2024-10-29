Международная конференция «Молодёжь в науке» стартовала в Минске

Национальная академия наук принимает молодых ученых из десятка стран. Они собрались на Международную конференцию «Молодежь в науке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальная академия наук принимает молодых ученых из десятка стран. Они собрались на Международную конференцию «Молодежь в науке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 600 участников будут вести дискуссии по десяткам актуальнейших научных направлений. Сейчас как никогда важно поддержать все идеи и планы молодых. Ведь они те, кто работает на технологический суверенитет.
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Конференция – это первый шаг во взрослую науку. Потому что, чтобы написать диссертацию, чтобы выйти уже на практику, молодые ученые должны апробировать свои результаты первых своих исследований. Они апробируются в ходе выступления на конференции, а также в ходе публикации своего доклада в нашем сборнике.
То есть, по сути дела, это первый такой серьезный шаг в серьезную науку, и мы благодаря этой конференции предоставляем этот шанс нашим молодым ученым. Безусловно, надо сделать какой-то стимул молодым ученым соревноваться между собой хотя бы в этой части.
Молодыми учеными будут представлены результаты исследований по аграрному, биологическому, медицинскому, гуманитарному, физико-техническому геологическому и многим другим направлениям.
Никита Марченков, председатель Совета молодых ученых Международной ассоциации академий наук, руководитель курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт»:
Для нас очень важно, чтобы было выстроено сотрудничество между специалистами из разных научных областей. Потому что те эксперименты, которые сегодня проводят на таких крупных установках, как раз они и позволяют специалистам объединяться и на стыке наук получать свои прорывные результаты. Практически каждое прорывное открытие, которое сегодня возникает, оно возникает на стыке различных научных дисциплин. Поэтому здесь для меня это, по сути, площадка как раз найти новые коллаборации, новые контакты для себя, для будущих научных проектов.
Сирануш Оганесян, председатель объединения молодых ученых Национальной академии наук Армении, научный сотрудник Института языка имени Р. Ачаряна Национальной академии наук Армении:
Я очень ценю такие международные мероприятия, потому что на этой платформе мы всегда обмениваемся идеями. Здесь собираются люди, которые полны идей, амбиций, стремлений, и всегда мы обмениваемся своими планами на будущее и строим новое будущее вместе.
Завершит конференцию международный форум научной молодежи «Путь в науку». Его участники познакомятся с процедурами аттестации научных работников высшей квалификации и возможностях финансирования молодежных научных проектов в Беларуси и за рубежом.