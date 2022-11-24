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«Своего рода стартовая точка». В Минске прошёл культурно-исторический форум «Единой памяти верны»

24 ноября 2022 13:19
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Новости Беларуси. Сохранить историческую правду и не допустить распространения фашизма в современном мире. В Минске прошел культурно-исторический форум «Единой памяти верны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Своего рода стартовая точка». В Минске прошёл культурно-исторический форум «Единой памяти верны»-1

Более 50 участников из 11 стран: представители дипломатического корпуса стран СНГ и молодежь собрались в Музее Великой Отечественной войны.

«Своего рода стартовая точка». В Минске прошёл культурно-исторический форум «Единой памяти верны»-4

Площадка выбрана неслучайно. Именно в этих стенах хранят память о подвиге не только белорусов, но и народов всего Советского Союза.  

«Своего рода стартовая точка». В Минске прошёл культурно-исторический форум «Единой памяти верны»-7

Анна Харута, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:  
Это мероприятие – своего рода стартовая точка, здесь будет очень много всего запланировано, это ряд мероприятий, которые в течение нескольких месяцев будут реализовываться. А уже весной мы хотели бы собрать большой форум, где более расширенным составом обсудим уже и проделанную работу, и наметим в дальнейшем дорожную карту.  

«Своего рода стартовая точка». В Минске прошёл культурно-исторический форум «Единой памяти верны»-10

Аскар Бейсенбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:  
Форум исторической памяти. Она важна для нас, важна для будущего, будущих поколений. В Казахстане очень бережно относятся к своему историческому прошлому. Не зная свое историческое прошлое, не зная свои традиции, невозможно строить великое будущее.  

# История # общество # Анна Харута # Аскар Бейсенбаев # Фотофакт

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