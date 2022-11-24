«Своего рода стартовая точка». В Минске прошёл культурно-исторический форум «Единой памяти верны»

Новости Беларуси. Сохранить историческую правду и не допустить распространения фашизма в современном мире. В Минске прошел культурно-исторический форум «Единой памяти верны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 участников из 11 стран: представители дипломатического корпуса стран СНГ и молодежь собрались в Музее Великой Отечественной войны.

Площадка выбрана неслучайно. Именно в этих стенах хранят память о подвиге не только белорусов, но и народов всего Советского Союза.

Анна Харута, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Это мероприятие – своего рода стартовая точка, здесь будет очень много всего запланировано, это ряд мероприятий, которые в течение нескольких месяцев будут реализовываться. А уже весной мы хотели бы собрать большой форум, где более расширенным составом обсудим уже и проделанную работу, и наметим в дальнейшем дорожную карту.