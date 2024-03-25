В рамках проверки боевой готовности военнослужащие 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и военнообязанные, призванные из запаса, направились в район выполнения задач, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марш к местам проведения учений выполняется комбинированным способом. Гусеничную технику гвардейцы погрузили на платформы эшелона, который доставит боевые машины в назначенный район. А колесная техника выдвинулась своим ходом по дорогам общего пользования в сопровождении военной автоинспекции. За рулем многих боевых машин военнообязанные.

Алексей Барабанов, заместитель командира группы артиллерии:

За рулем техники находятся военнообязанные, с ними проведены занятия. Военнообязанные, призванные из запаса, выполнили весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения военной специальной техники. Они умело применяют те умения и навыки, полученные в ходе прохождения военной службы.

В рамках проверки боеготовности подразделения выполняют широкий спектр задач на различных участках местности. Из запаса призваны несколько тысяч военнообязанных.