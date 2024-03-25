Космос наш, или что даёт Беларуси полёт на МКС – анонс ток-шоу «По существу»

Космическая история Беларуси. Без патетики, по факту и по существу разберем в единственном в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Что нам дает полет белоруски на МКС и стоит ли продолжать развивать высокотехнологичные проекты?

На площадке ток-шоу «По существу» развернется звездная дискуссия. Ее участником может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.