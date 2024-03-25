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Космос наш, или что даёт Беларуси полёт на МКС – анонс ток-шоу «По существу»

25 марта 2024 08:34
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Космическая история Беларуси. Без патетики, по факту и по существу разберем в единственном в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Что нам дает полет белоруски на МКС и стоит ли продолжать развивать высокотехнологичные проекты?

Космос наш, или что даёт Беларуси полёт на МКС – анонс ток-шоу «По существу»-1

На площадке ток-шоу «По существу» развернется звездная дискуссия. Ее участником может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.

Смотрите ток-шоу «По существу» 25 марта в 18:30.

# Космос # общество

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