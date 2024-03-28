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Военнообязанные приступали к проведению учений с боевой стрельбой

28 марта 2024 06:16
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Только держа порох сухим, можно защитить свою страну. Колоссальный опыт в эти дни приобретает офицерский состав и военнообязанные, призванные из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнообязанные приступали к проведению учений с боевой стрельбой-1

Проверка боевой готовности соединений и воинских частей носит комплексный характер – интенсивность ее мероприятий нарастает. После выхода в назначенные районы и их занятия личный состав приступает к проведению серии учений, в том числе с боевой стрельбой.

Военнообязанные приступали к проведению учений с боевой стрельбой-4

Владислав Шепелевич, командир механизированного батальона:
Танковые экипажи на данный момент производят стрельбу из своего вооружения. После окончания подготовки по специальности будем приступать к слаживанию отделений экипажей, взводов, рот, проведению батальонных тактических учений.

Военнообязанные приступали к проведению учений с боевой стрельбой-7

Военнообязанные выполняют упражнения это стрельба из вооружения танка Т-72Б и БМП-2, а с механиками-водителями отрабатывается вождение боевых машин.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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