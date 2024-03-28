Военнообязанные приступали к проведению учений с боевой стрельбой

Только держа порох сухим, можно защитить свою страну. Колоссальный опыт в эти дни приобретает офицерский состав и военнообязанные, призванные из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка боевой готовности соединений и воинских частей носит комплексный характер – интенсивность ее мероприятий нарастает. После выхода в назначенные районы и их занятия личный состав приступает к проведению серии учений, в том числе с боевой стрельбой.

Владислав Шепелевич, командир механизированного батальона:

Танковые экипажи на данный момент производят стрельбу из своего вооружения. После окончания подготовки по специальности будем приступать к слаживанию отделений экипажей, взводов, рот, проведению батальонных тактических учений.