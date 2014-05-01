В Гомеле добровольцы привели в порядок после зимы городскую набережную и мост через Лебяжий пруд

Новости Беларуси. Трудовой десант на помощь призвал Гомельский парк. Волонтеры откликнулись на просьбу помочь навести порядок на городской набережной. Это одно из любимейших мест отдыха горожан.

Ежегодно после весеннего паводка набережная в Гомеле требует к себе повышенного внимания. Кроме вешних вод свою лепту вносят и граффитисты.

С кисточками и малярными валиками с последствиями их стихийного творчества вышли бороться несколько десятков человек.

Александр Гостев, генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

В Гомеле набережная одна из самых больших в Беларуси (более 3 км), поэтому постоянно возникают проблемы. Когда река Сож поднимается и вода сходит, остается мусор, слазит краска. Поэтому мы решили обратиться к помощи ко всем молодежным организациям, БРСМ, просто к людям, которые могут помочь, убрать набережную, а также покрасить. Поэтому это все так и родилось.

Добровольцы обновили и мост через знаменитый Лебяжий пруд. Этот водоем по легенде и дал название Гомелю.

Потрудиться на благо родного города в основном вышла молодежь. Но были и совсем юные: самому младшему участнику акции не так давно исполнилось всего пять.

Ирина Дубровская:

К такой работе отношусь очень положительно, позитивно. Настроение чудесное. Во всех акциях от БРСМ стараемся принимать активное участие.

Стоит отметить, что интерес к уборке водоемов проявили в эти дни еще охотники и рыболовы. Только в Гомельской области итогом республиканской акции «Чистый водоем» стал порядок на 200 километрах береговой полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.