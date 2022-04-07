Военно-политическая обстановка в регионе требует оперативных решений. Лукашенко собрал расширенный Совбез

Новости Беларуси. Работа экономики, стабилизация экспорта, внешнеполитическая деятельность. Эти вопросы 7 апреля формируют повестку встречи во Дворце Независимости. Президент собирает расширенный Совбез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санкционное давление, которое оказывается на Беларусь, а также военно-политическая обстановка в регионе требуют оперативных решений. Как сообщает «Пул первого», среди приглашенных министр экономики, губернаторы, помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы. Добавим, предыдущее заседание Совета безопасности в расширенном формате Александр Лукашенко собирал 1 марта.