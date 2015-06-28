Военно-патриотический слет православной молодежи открылся на базе Полоцкого погранотряда

Новости Беларуси. С верой в Бога и отвагой в сердцах. Около сотни мальчишек-школьников со всей Беларуси на время пополнили ряды органов пограничной службы. В течение недели они соревновались в стрельбе, участвовали в военно-патриотических викторинах. И, главное, посещали святые места Полоцкой земли – монастыри, храмы, соборы. Ведь слет, куда приехали ребята, не простой, а с православным колоритом. Какая связь между службой в церкви и в армии, смотрите в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничные «фишки», как эта, Илье Лободе уже не в новинку. На военно-патриотический слет православной молодежи он приезжает с момента его основания. Илья ещё не решил, хочет он быть воином или священником. Но точно знает, что главное — вера в Бога и отвага в сердце.

Илья Лобода, командир отряда «Пересвет» (Могилёв):

Православному воину всегда нужно иметь силу духа. Прежде всего, в этом я уверен, потому что неоднократно с этим сталкивался. И на соревнованиях разных. Помогает вера.

Физическая сила, сила духа и сила знаний – вот, к чему должен стремиться каждый солдат. Стремилась к этому на протяжении недели и сотня мальчишек-школьников со всей Беларуси в Полоцком погранотряде. Они ездили на экскурсии по святым местам. Проверяли свои силу и выносливость. Постигали азы пограничной службы.

К слову, еще в древности «военные» аналогии проводили многие святые. Христиан называли воинами Христа. Иисуса – полководцем, а крещение – таинством и присягой знамени.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Обратите внимание, служба в церкви, служба в армии, медицинская служба. Это особое служение Отечеству, народу, людям. Это не работа, а служение. То есть человек должен всего себя отдать, ради службы Отечеству, ради блага людей.

Михаил Оксенюк, начальник Полоцкого пограничного отряда:

Служба на государственной границе – это служба особая. Недаром говорили: не каждому дано право ходить по последним метрам родной земли. И на границе служат ребята крепкие, прежде всего духом. И вот эту духовность мы пытаемся прививать и воспитывать в процессе общения со священнослужителями.

И священнослужители, и военные уверены: такие слеты важны и нужны для молодежи. Прежде всего, чтобы привить им чувство долга за свою Родину.