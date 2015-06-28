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Летнюю школу фонда «Сколково» пройдут 10 молодых ученых из Беларуси

28 июня 2015 11:37
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Новости Беларуси. Белорусы пройдут летнюю школу фонда «Сколково». 10 молодых ученых из нашей страны ближайшую неделю будут работать над проектом региональной образовательной программы по коммерциализации научных исследований и созданию инноваций.

Проект, который признают лучшим, получит поддержку и будет осуществлен совместно со «Сколково».

Главная задача современных ученых – поменять отношение к исследованиям. Открытия подразумевают не только траты, но и прибыль. Таким образом, наука должна стать на бизнес рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Белорусская наука

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