Летнюю школу фонда «Сколково» пройдут 10 молодых ученых из Беларуси

Новости Беларуси. Белорусы пройдут летнюю школу фонда «Сколково». 10 молодых ученых из нашей страны ближайшую неделю будут работать над проектом региональной образовательной программы по коммерциализации научных исследований и созданию инноваций.

Проект, который признают лучшим, получит поддержку и будет осуществлен совместно со «Сколково».

Главная задача современных ученых – поменять отношение к исследованиям. Открытия подразумевают не только траты, но и прибыль. Таким образом, наука должна стать на бизнес рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.