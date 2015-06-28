Президент поздравил юношей и девушек страны с Днем молодежи

Новости Беларуси. День молодежи отмечается 28 июня в Беларуси в 20-й раз. В 1995 году он был установлен указом президента.

Молодежная политика – приоритетное направление нашего государства. В республике более 2 миллионов молодых людей – это практически четверть населения.

В их интересах в стране ведется активная работа по совершенствованию системы образования – дошкольного, базового и среднего, реформируется высшая школа. Немаловажна поддержка государства для молодых ученых, которым дают шанс реализовать свои таланты в рамках программы 100 идей для Беларуси.

С одним из самых ярких праздников юношей и девушек страны поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня вы вносите заметный вклад во все сферы жизни общества, добиваетесь успехов на производстве и в спорте, творчестве и науке. Поэтому неслучайно нынешний год объявлен Годом молодежи. Мы верим в созидательную силу молодости. Ваши энергия, трудолюбие и талант – залог успешного развития нашей страны.

Свой день талантливые и энергичные ярко и креативно начали праздновать еще вечером 27 июня. На одной площадке у Дворца спорта мирно соседствовали представители самых разных субкультур.

Синхронно оттачивали мастерство скейтеры, роллеры и велотриалисты, в едином ритме двигались исполнители брейка, стрит дэнса, спортивной латины, восточного танца.

Уже ближе к ночи в батле сошлись лучшие диджеи среди юношей и девушек столицы. Настоящая «битва на Немиге». Музыкальные сеты только на молодежную тематику ― здесь и авторские миксы на популярные мелодии, и переработанные композиции с национальным колоритом.

Цвета в и без того яркий праздник добавили краски Холи.