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Военно-историческую реконструкцию, посвященную Первой мировой, покажут на «Линии Сталина»

15 июля 2023 07:55
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Новости Беларуси. На «Линии Сталина» сегодня, 15 июля, пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная Первой мировой войне. На белорусские земли она пришла в августе 1915-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-историческую реконструкцию, посвященную Первой мировой, покажут на «Линии Сталина»-1

На протяжении трех лет миллионы людей оказались в эпицентре военных и политических событий. Конфликт с участием 38 стран полностью перекроил карту Европы, и именно Беларусь была местом ожесточенных сражений. Возобновить ту эпоху сегодня и постараются реставраторы исторических событий. Также на «Линии Сталина» будут работать экскурсионные и интерактивные зоны.

# История # общество # Фотофакт

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