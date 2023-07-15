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15 июля на «Славянском базаре» стартует первый день конкурса исполнителей эстрадной песни

15 июля 2023 07:26
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Новости Беларуси. Незабываемые эмоции, любимые исполнители и атмосфера всеобъемлющего праздника. Мы продолжаем следить за событиями «Славянского базара в Витебске», который уже давно перестал быть только фестивалем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 июля на «Славянском базаре» стартует первый день конкурса исполнителей эстрадной песни-1

Накануне символом культурного единства Беларуси и России стал большой концерт на сцене Летнего амфитеатра в ознаменование начала Дней Союзного государства. Его посвятили 85-летию со дня рождения выдающегося композитора Игоря Лученка – обладателя специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Имя талантливого соотечественника на слуху не у одного поколения белорусов. Он написал музыку для таких хитов, как «Мой родны кут», «Алеся», «Жураўлі на Палессе ляцяць».

15 июля на «Славянском базаре» стартует первый день конкурса исполнителей эстрадной песни-4

На сцене Летнего амфитеатра популярные артисты из Беларуси и России в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга исполнили как легендарные шлягеры Игоря Лученка, так и неизданные произведения. Многие композиции прозвучали в совершенно новом прочтении.

15 июля на «Славянском базаре» стартует первый день конкурса исполнителей эстрадной песни-7

Глеб Матвейчук, актер, композитор, певец (Россия):
Праздник музыки, такого настоящего творчества. Концерт потрясающий, который идет полностью вживую, с оркестром. Песни просто великого белорусского композитора Игоря Лученка, с которым я, мне посчастливилось, был знаком.

15 июля на «Славянском базаре» стартует первый день конкурса исполнителей эстрадной песни-10

Дмитрий Сибирцев, художественный руководитель арт-проекта «Тенора 21 века» (Россия):
К Беларуси отношусь очень тепло. И более того, скажу, что именно здесь у нас состоялись самые лучшие концерты. Мы объездили всю республику со своими концертами. И, конечно, то, что мы очередной раз после некоторого перерыва вернулись сюда, в Витебск, на «Славянский базар», на главную сцену – для нас это большой праздник.

15 июля на «Славянском базаре» стартует первый день конкурса исполнителей эстрадной песни-13

В рамках гала-концерта государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев вручил специальные дипломы и призы белорусским и российским деятелям культуры и искусства. Ну а сегодня, 15 июля, на «Славянском базаре в Витебске» – первый день конкурса исполнителей эстрадной песни.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Глеб Матвейчук # Фотофакт

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