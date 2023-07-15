Прямой эфир

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»

15 июля 2023 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ближайшие три года систему здравоохранения столицы ждут перемены. Задача – устранить недостатки, выявленные мониторинговыми группами. На это направят более 250 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже начато строительство детских поликлиник в Лошице и в «Минск-Мире», а также многофункциональной поликлиники в микрорайоне Восточный. В столице продолжается строительство хирургических корпусов 4-й и 11-й больниц.

О том, как развивается медицина в столице, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 16 июля, в 10:00.

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-1

Задачи, которые Президент поставил перед медиками – навести порядок в здравоохранении и позаботится о качестве и доступности обслуживания для каждого.

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-4

Главную оценку, на мой взгляд, поставят любой организации прежде всего пациенты.

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-7

Здравоохранение в Беларуси является образцово-показательным по своей организации.

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-10

Когда государственные учреждения здравоохранения уверенно конкурируют с частниками. Можно ли получить качественное обслуживание бесплатно?

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-13

Наиболее прогрессивные главные врачи еще идут впереди частных структур и привозят какие-то новые методы.

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-16

На один фактор страха у вас станет меньше.

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-19

Квалификация врачей. Откуда начинается опыт и профессионализм?

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-22

Многие ребята совмещают учебу и работу.

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-25

У нас организован и успешно работает круглогодичный студенческий отряд.

И о том, что волнует не только пациентов, но и врачей.

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-28

Екатерина, это самый наболевший вопрос, который на сегодня существует именно у врачей-педиатров участковых.

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-31

Вы хотели это знать? На здоровье!

Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»-34

Люди знают, что после хорошо перелеченных каналов проходит гайморит.

Ток-шоу «Большой город». В воскресенье, в 10:00.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 июля на «Славянском базаре» стартует первый день конкурса исполнителей эстрадной песни
15 июля 2023 07:26

15 июля на «Славянском базаре» стартует первый день конкурса исполнителей эстрадной песни

Наспех стряпают договоры и придумывают легенды. На какие уловки идут организации пассажироперевозок?
14 июля 2023 20:05

Наспех стряпают договоры и придумывают легенды. На какие уловки идут организации пассажироперевозок?

Сотни «серых» маршруток на дорогах. Как спасти себе жизнь и предотвратить трагедию?
14 июля 2023 19:58

Сотни «серых» маршруток на дорогах. Как спасти себе жизнь и предотвратить трагедию?