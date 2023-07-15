Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. В ближайшие три года систему здравоохранения столицы ждут перемены. Задача – устранить недостатки, выявленные мониторинговыми группами. На это направят более 250 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже начато строительство детских поликлиник в Лошице и в «Минск-Мире», а также многофункциональной поликлиники в микрорайоне Восточный. В столице продолжается строительство хирургических корпусов 4-й и 11-й больниц.