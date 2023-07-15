Направят более 250 млн! Что ждёт систему здравоохранения Минска? Обсудили в ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. В ближайшие три года систему здравоохранения столицы ждут перемены. Задача – устранить недостатки, выявленные мониторинговыми группами. На это направят более 250 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже начато строительство детских поликлиник в Лошице и в «Минск-Мире», а также многофункциональной поликлиники в микрорайоне Восточный. В столице продолжается строительство хирургических корпусов 4-й и 11-й больниц.
О том, как развивается медицина в столице, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 16 июля, в 10:00.
Задачи, которые Президент поставил перед медиками – навести порядок в здравоохранении и позаботится о качестве и доступности обслуживания для каждого.
Главную оценку, на мой взгляд, поставят любой организации прежде всего пациенты.
Здравоохранение в Беларуси является образцово-показательным по своей организации.
Когда государственные учреждения здравоохранения уверенно конкурируют с частниками. Можно ли получить качественное обслуживание бесплатно?
Наиболее прогрессивные главные врачи еще идут впереди частных структур и привозят какие-то новые методы.
На один фактор страха у вас станет меньше.
Квалификация врачей. Откуда начинается опыт и профессионализм?
Многие ребята совмещают учебу и работу.
У нас организован и успешно работает круглогодичный студенческий отряд.
И о том, что волнует не только пациентов, но и врачей.
Екатерина, это самый наболевший вопрос, который на сегодня существует именно у врачей-педиатров участковых.
Вы хотели это знать? На здоровье!
Люди знают, что после хорошо перелеченных каналов проходит гайморит.
Ток-шоу «Большой город». В воскресенье, в 10:00.