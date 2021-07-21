Военная кинохроника, ордена и наградные листы. Что ещё покажут на выставке «Партизаны Беларуси» в Несвиже

Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 июля она впервые открылась в Несвиже. Об уникальной площадке и истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны в материале Юлии Денисенко.

Дмитрий Ященко в должности директора всего три месяца, но уже предпринял шаги, чтобы разнообразить музейную палитру. Уверен, заповедник должен рассказывать не только историю прошлых веков, но и новейшего времени. Локация выставки тоже неслучайна.

Дмитрий Ященко, директор государственного учреждения «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Как только мы узнали, что появился такой замечательный проект и он путешествует по стране, по разным городам, обратились в издательский дом «Беларусь сегодня», для того чтобы обязательно в географии этих городов появился и город Несвиж. Место, где расположена выставка, называется расчетно-кассовый центр, где как раз проходит первоначальное общение с туристами, которые приезжают в Несвиж. И здесь волей-неволей пока они приобретают билеты, пока получают необходимую информацию, могут ознакомиться с этой экспозицией, выставкой.

40 фоторабот и наградных документов подвигов партизан лишь малая часть материалов уникального интернет-проекта «Партизаны Беларуси». В базу данных попадают документы партизанских отрядов, сражавшихся с фашизмом на территории Беларуси, России, Украины, Польши.

Интересной случайностью стал экспонат из здешних мест.

Александр Балтенков, заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета:

Благодаря этой связи поколений и связи таких проектов мы сможем достигнуть того, что наше подрастающее поколение будет владеть достоверной информацией о тех годах, которые были тяжелыми для нашей страны. Дмитрий Жук на выставке «Партизаны Беларуси»: самое страшное, когда ставят на одну чашу и жертв, и палачей Одним из авторов проекта выступает издательский дом «Беларусь сегодня». Сотрудничество с национальным архивом Беларуси за несколько лет помогло собрать более 160 тысяч историй. Ежедневно сотрудники издательства добавляют новые имена и архивные документы в партизанскую летопись. Как дополняется эта история, можно увидеть на экране. Каждые две-три секунды – новый человек.

Юлия Денисенко, корреспондент:

С помощью такого интерактивного стенда у посетителей есть уникальная возможность попробовать отыскать своего героического предка. Достаточно ввести фамилию и имя и пролистать электронную картотеку. Неоспоримый вклад в этот проект внес и архив кинофотофонодокументов. В нашей стране он отвечает за аудиовизуализацию исторической памяти. Это единственное собрание артефактов Второй мировой войны в Беларуси. 3 000 снимков проиллюстрировали страницы военных лет.

Алла Кот, главный хранитель фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

Документы, которые участвуют в совместном проекте, поступили к нам из разных источников. Это могут быть музей истории Великой Отечественной войны, редакций газет, журналов, частные коллекции. Часть документов, которые использованы в проекте, это наши документы, поступившие на кинопленке. Мы их зафиксировали в качестве фотоотпечатков.