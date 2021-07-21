Наталья Кочанова: мы же не просто каждый от себя говорим свои предложения в Конституцию, за нами люди

Наталья Кочанова, заместитель председателя Конституционной комиссии:

Мы же не просто каждый от себя говорим свои предложения и высказываем их, за нами люди, с которыми мы встречаемся. Те, с которыми мы работаем. Те, которые вносят свои предложения. Поэтому аккумулировав их, обсудив у себя – например, мы в Совете Республики делаем именно так, когда мы с членами Совета Республики встречаемся накануне, обсуждаем эти вопросы, обсуждаем серьезно, смотрим, что говорят люди по данной позиции. Мне кажется, это хорошо, когда есть альтернатива, обсуждение. Это важно.

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