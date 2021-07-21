В День пожарной службы на проспекте Независимости пройдёт парад техники. Что ещё покажут 24 июля?

Новости Беларуси. День пожарной службы масштабно отметят в Минске. 24 июля в честь профессионального праздника для минчан и гостей города сотрудники МЧС устроят большой праздник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подготовка к нему уже началась. На Свислочи по традиции ожидается водная феерия. На проспекте Независимости пройдет парад техники. А в парке Горького можно будет увидеть плац-концерт взвода почетного караула, выступление оркестров, элементы боевой работы спасателей и показательные выступления кинологической службы МЧС.

Также для гостей праздника устроят показательные выступления сборных команд по пожарно-спасательному спорту. А для детей – множество разных конкурсов с подарками. Начнется мероприятие в 11:00.