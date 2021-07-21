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Дмитрий Жук на выставке «Партизаны Беларуси»: самое страшное, когда ставят на одну чашу и жертв, и палачей

21 июля 2021 18:57
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Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. 21 июля она впервые открылась в Несвиже.

Дмитрий Жук на выставке «Партизаны Беларуси»: самое страшное, когда ставят на одну чашу и жертв, и палачей-1

Одним из авторов проекта выступает издательский дом «Беларусь сегодня». Сотрудничество с Национальным архивом Беларуси за несколько лет помогло собрать более 160 тысяч историй.

Дмитрий Жук на выставке «Партизаны Беларуси»: самое страшное, когда ставят на одну чашу и жертв, и палачей-4

Дмитрий Жук, директор – главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»:
Сегодня, к сожалению, в жизни происходит так, что переписать историю стремятся очень многие. И самое страшное, что происходит – ставят на одну чашу и жертв, и палачей. Наша задача и задача этого проекта – не допустить подобного изменения сознания нашего общества.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Жук # Дмитрий Ященко # Александр Балтенков # Юлия Денисенко # Алла Кот # Фотофакт

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