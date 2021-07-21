Дмитрий Жук на выставке «Партизаны Беларуси»: самое страшное, когда ставят на одну чашу и жертв, и палачей

Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. 21 июля она впервые открылась в Несвиже.
Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. 21 июля она впервые открылась в Несвиже.
Одним из авторов проекта выступает издательский дом «Беларусь сегодня». Сотрудничество с Национальным архивом Беларуси за несколько лет помогло собрать более 160 тысяч историй.
Дмитрий Жук, директор – главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»:
Сегодня, к сожалению, в жизни происходит так, что переписать историю стремятся очень многие. И самое страшное, что происходит – ставят на одну чашу и жертв, и палачей. Наша задача и задача этого проекта – не допустить подобного изменения сознания нашего общества.
Подробности в видеоматериале.