Дмитрий Жук на выставке «Партизаны Беларуси»: самое страшное, когда ставят на одну чашу и жертв, и палачей

Новости Беларуси. Проект «Партизаны Беларуси» путешествует по стране. Интерактивная выставка уже побывала в областных центрах и многих регионах, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. 21 июля она впервые открылась в Несвиже.

Одним из авторов проекта выступает издательский дом «Беларусь сегодня». Сотрудничество с Национальным архивом Беларуси за несколько лет помогло собрать более 160 тысяч историй.