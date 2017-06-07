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Чемпионат Минской области по велоориентированию стартует 16 июня в Березинском районе

07 июня 2017 14:40
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Новости Беларуси. Березинский район скоро соберет любителей приключений. Чемпионат Минской области по спортивному велоориентированию пройдет 16 июня на базе туристического центра «Юность». Принять участие в нем смогут спортсмены от 14 лет и старше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Намечены соревнования на короткой, средней и длинной дистанциях. Команду-победительницу ждет Кубок и грамота Миноблисполкома. Будут и индивидуальные награды. По итогам спортивного праздника будет сформирована областная команда, которая представит Минскую область на республиканском уровне.

# общество # Спортивные соревнования

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