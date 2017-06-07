Повышенное давление и присутствие ожирения: опубликованы первые результаты исследования белорусов под эгидой ЕС, ВОЗ и Минздрава
Новости Беларуси. Страдаем от повышенного давления, но игнорируем терапию. Опубликованы первые результаты масштабного исследования, которое проводилось в Беларуси в течение пяти месяцев под эгидой ЕС, всемирной организации здравоохранения и Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 45% респондентов страдают повышенным давлением. Но при этом зная о заболевании, лечатся далеко не все: менее половины мужчин и 65% женщин.
Татьяна Мигаль, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Изучались такие факторы риска, как курение, потребление алкоголя, физическая активность, артериальное давление, питание населения и многие другие.
Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:
Впервые в Республике Беларусь проводится настолько широкомасштабное исследование. Много материала для анализа и для планирования профилактических мероприятий в отношении неинфекционных заболеваний.
Исследование также показало, что избыточную массу тела имеют более 60% населения, а четверть страдает ожирением. Эксперты работали с целью оценить факторы риска неинфекционных заболеваний, уточнить эффективность профилактических мер. Участие приняли почти 6 тысяч человек в возрасте от 18 до 69 лет.