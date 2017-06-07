Повышенное давление и присутствие ожирения: опубликованы первые результаты исследования белорусов под эгидой ЕС, ВОЗ и Минздрава

Новости Беларуси. Страдаем от повышенного давления, но игнорируем терапию. Опубликованы первые результаты масштабного исследования, которое проводилось в Беларуси в течение пяти месяцев под эгидой ЕС, всемирной организации здравоохранения и Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 45% респондентов страдают повышенным давлением. Но при этом зная о заболевании, лечатся далеко не все: менее половины мужчин и 65% женщин.