«Впервые мальчик из детской секции попал во взрослую»: белорус Никита Рогов стал призером конференции «Гагаринские чтения»

Новости Беларуси. Докопался до истины. Юный исследователь из Крупок Никита Рогов стал призером Международной научной конференции «Гагаринские чтения». Она прошла в Москве. Уровень работы 15-летнего парня был настолько высоким, что его перевели из детской категории во взрослую, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Доклад Никиты назывался «Космос в XVII веке», в котором рассказывалось о военном инженере Казимире Семеновиче – уроженце Крупок, который первым сконструировал многоступенчатую ракету и даже пытался ее запустить. Понятно, что попытка эта была неудачной. И Никита рассказал почему.