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«Впервые мальчик из детской секции попал во взрослую»: белорус Никита Рогов стал призером конференции «Гагаринские чтения»

07 июня 2017 14:46
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Новости Беларуси. Докопался до истины. Юный исследователь из Крупок Никита Рогов стал призером Международной научной конференции «Гагаринские чтения». Она прошла в Москве. Уровень работы 15-летнего парня был настолько высоким, что его перевели из детской категории во взрослую, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Доклад Никиты назывался «Космос в XVII веке», в котором рассказывалось о военном инженере Казимире Семеновиче – уроженце Крупок, который первым сконструировал многоступенчатую ракету и даже пытался ее запустить. Понятно, что попытка эта была неудачной. И Никита рассказал почему.

«Впервые мальчик из детской секции попал во взрослую»: белорус Никита Рогов стал призером конференции «Гагаринские чтения»-1

Никита Рогов, ученик Крупской районной гимназии:
Во-первых, религия препятствовал всему. Религия говорила, что солнце вертится вокруг Земли. И не было материалов, чтобы отправить ракету. Он хотел ее сделать деревянной и на черном порохе. И она бы в космос не взлетела.

«Впервые мальчик из детской секции попал во взрослую»: белорус Никита Рогов стал призером конференции «Гагаринские чтения»-4

Михаил Рогов, учитель истории Крупской районной гимназии:
Впервые за все чтения мальчик из детской номинации, секции попал во взрослую. Когда он выступил во взрослой секции, все были удивлены, потому что там сидели и кандидаты технических наук, и известные журналисты. Действительно работа очень интересная сама по себе.

Получив награду, юный талант намерен взять следующую высоту – готовится к следующей конференции. Тему очередного исследования Никита Рогов держит в секрете, но обещает удивить научную общественность.

# общество # Конкурс

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