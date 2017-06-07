«Впервые мальчик из детской секции попал во взрослую»: белорус Никита Рогов стал призером конференции «Гагаринские чтения»
Новости Беларуси. Докопался до истины. Юный исследователь из Крупок Никита Рогов стал призером Международной научной конференции «Гагаринские чтения». Она прошла в Москве. Уровень работы 15-летнего парня был настолько высоким, что его перевели из детской категории во взрослую, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Доклад Никиты назывался «Космос в XVII веке», в котором рассказывалось о военном инженере Казимире Семеновиче – уроженце Крупок, который первым сконструировал многоступенчатую ракету и даже пытался ее запустить. Понятно, что попытка эта была неудачной. И Никита рассказал почему.
Никита Рогов, ученик Крупской районной гимназии:
Во-первых, религия препятствовал всему. Религия говорила, что солнце вертится вокруг Земли. И не было материалов, чтобы отправить ракету. Он хотел ее сделать деревянной и на черном порохе. И она бы в космос не взлетела.
Михаил Рогов, учитель истории Крупской районной гимназии:
Впервые за все чтения мальчик из детской номинации, секции попал во взрослую. Когда он выступил во взрослой секции, все были удивлены, потому что там сидели и кандидаты технических наук, и известные журналисты. Действительно работа очень интересная сама по себе.
Получив награду, юный талант намерен взять следующую высоту – готовится к следующей конференции. Тему очередного исследования Никита Рогов держит в секрете, но обещает удивить научную общественность.