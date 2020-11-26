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«Воду носили из колонки, печь топили брикетом». Как изменилась работа фельдшера ФАПа за 20 лет?

26 ноября 2020 06:56
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Новости Беларуси. Что общего у современных ФАПов и земской медицины? И в чем секрет душевности всех сельских фельдшеров? В программе «Центральный регион» рассказали о том, как медицину на селе стремились сделать доступной во все времена.

«Воду носили из колонки, печь топили брикетом». Как изменилась работа фельдшера ФАПа за 20 лет?-1

Деревни мельчают, и поток пациентов в ФАПы уже не тот, что еще, к примеру, в советские годы. Но принцип работы современных фельдшерско-акушерских пунктов все тот же: быть как можно ближе к людям. Сохранить в области стремятся даже те ФАПы, на которые сейчас приходится всего по 300 жителей. Были бы кадры.

«Воду носили из колонки, печь топили брикетом». Как изменилась работа фельдшера ФАПа за 20 лет?-4

Алеся Бельская, заместитель главного врача Копыльской ЦРБ:
Фельдшерско-акушерские пункты – это первое, наверное, звено, куда обращается наш сельский народ, откуда и начинается наша вся медицинская помощь. Большинство населения у нас все-таки старше трудоспособного возраста, это пожилое население, конечно, бабушкам, дедушкам проще обратиться на фельдшерско-акушерский пункт. В принципе у нас фельдшера, которые работают в данных пунктах, там и проживают, поэтому помощь доступна круглосуточно.

Вот так приехала по распределению после Слуцкого медколледжа и осталась работать, а потом вышла замуж и стала совсем «своей» Валентина Кашкан. В этом году ее ФАП признали лучшим в республике. Медик «на все руки» уже 30 лет бессменно заботится о здоровье местных жителей.

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Яна Шипко, корреспондент:
Наверное, за столько лет уже пациентов некоторых с самых пеленок знаете.

«Воду носили из колонки, печь топили брикетом». Как изменилась работа фельдшера ФАПа за 20 лет?-7

Валентина Кашкан, заведующая Тепленьским фельдшерско-акушерским пунктом Узденской ЦРБ:
Ну да, уже пошло второе поколение у меня. Деревень у меня 12 в обслуживании, самая далекая за 8 километров. Раньше на велосипеде добиралась и зимой, и летом. А в последнее время у нас амбулатория выделяет машину, на скорой помощи мы ездим, куда нам надо.

Весь коллектив ФАПа – это сама заведующая. В уютном аккуратном домике с фельдшером соседствует парикмахерская. Деревня Теплень когда-то привлекла выпускницу медколледжа теплым названием, оставаться в городе не хотелось. О решении Валентина Ивановна ни разу не пожалела. Хотя условия поначалу были тяжелые. Это сегодня Теплень по инфраструктуре под стать успешным агрогородкам. Есть и Дом культуры, и стадион, и детский садик, и даже фитнес-клуб.

«Воду носили из колонки, печь топили брикетом». Как изменилась работа фельдшера ФАПа за 20 лет?-10

Валентина Кашкан:
Работала я в другом здании на этой же территории, там был просто сельский домик, печное отопление. Ни воды не было, воду приходилось носить ведрами с колонки, ну, метров 150-200 от ФАПа была вода, брикетом топить печки, работала лет 20 в таких условиях.

«Воду носили из колонки, печь топили брикетом». Как изменилась работа фельдшера ФАПа за 20 лет?-13

Яна Шипко:
Работа ФАПов как-то изменилась: 20 – 30 лет назад и сейчас?

Валентина Кашкан:
Сейчас как-то проще стало работать, раньше сумку за плечи и на велосипед, снега по колено или пешком, или приезжали вообще на санях зимой, помню, кожух с собой беру, и мы едем, потом назад, а сейчас проще. Да и люди поменялись, как-то больше к здоровью своему относятся.

У кого давление подскочило, у кого температура. Кто-то на уколы приходит. Один раз в неделю прием анализов. Пожилым людям очень удобно, никуда ехать не нужно.

«Воду носили из колонки, печь топили брикетом». Как изменилась работа фельдшера ФАПа за 20 лет?-16

Валентина Кашкан:
Всегда обращаются ко мне к первой, а потом я уже смотрю, если надо, сама оказываю помощь, если вдруг тяжелый случай, вызываю скорую, жду, отправляем в больницу, или доктор подъезжает.

Яна Шипко:
Фельдшер – это специалист очень широкого профиля.

Валентина Кашкан:
Это и лор, и терапевт, и окулист.

# Медицина # общество # Яна Шипко # Алеся Бельская # Валентина Кашкан # Фотофакт

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