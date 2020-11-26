«Воду носили из колонки, печь топили брикетом». Как изменилась работа фельдшера ФАПа за 20 лет?

Новости Беларуси. Что общего у современных ФАПов и земской медицины? И в чем секрет душевности всех сельских фельдшеров? В программе «Центральный регион» рассказали о том, как медицину на селе стремились сделать доступной во все времена.

Деревни мельчают, и поток пациентов в ФАПы уже не тот, что еще, к примеру, в советские годы. Но принцип работы современных фельдшерско-акушерских пунктов все тот же: быть как можно ближе к людям. Сохранить в области стремятся даже те ФАПы, на которые сейчас приходится всего по 300 жителей. Были бы кадры.

Алеся Бельская, заместитель главного врача Копыльской ЦРБ:

Фельдшерско-акушерские пункты – это первое, наверное, звено, куда обращается наш сельский народ, откуда и начинается наша вся медицинская помощь. Большинство населения у нас все-таки старше трудоспособного возраста, это пожилое население, конечно, бабушкам, дедушкам проще обратиться на фельдшерско-акушерский пункт. В принципе у нас фельдшера, которые работают в данных пунктах, там и проживают, поэтому помощь доступна круглосуточно. Вот так приехала по распределению после Слуцкого медколледжа и осталась работать, а потом вышла замуж и стала совсем «своей» Валентина Кашкан. В этом году ее ФАП признали лучшим в республике. Медик «на все руки» уже 30 лет бессменно заботится о здоровье местных жителей. «Пользовался большим уважением и авторитетом среди населения». Рассказываем о медицине 19 века Яна Шипко, корреспондент:

Наверное, за столько лет уже пациентов некоторых с самых пеленок знаете.

Валентина Кашкан, заведующая Тепленьским фельдшерско-акушерским пунктом Узденской ЦРБ:

Ну да, уже пошло второе поколение у меня. Деревень у меня 12 в обслуживании, самая далекая за 8 километров. Раньше на велосипеде добиралась и зимой, и летом. А в последнее время у нас амбулатория выделяет машину, на скорой помощи мы ездим, куда нам надо. Весь коллектив ФАПа – это сама заведующая. В уютном аккуратном домике с фельдшером соседствует парикмахерская. Деревня Теплень когда-то привлекла выпускницу медколледжа теплым названием, оставаться в городе не хотелось. О решении Валентина Ивановна ни разу не пожалела. Хотя условия поначалу были тяжелые. Это сегодня Теплень по инфраструктуре под стать успешным агрогородкам. Есть и Дом культуры, и стадион, и детский садик, и даже фитнес-клуб.

Валентина Кашкан:

Работала я в другом здании на этой же территории, там был просто сельский домик, печное отопление. Ни воды не было, воду приходилось носить ведрами с колонки, ну, метров 150-200 от ФАПа была вода, брикетом топить печки, работала лет 20 в таких условиях.

Яна Шипко:

Работа ФАПов как-то изменилась: 20 – 30 лет назад и сейчас? Валентина Кашкан:

Сейчас как-то проще стало работать, раньше сумку за плечи и на велосипед, снега по колено или пешком, или приезжали вообще на санях зимой, помню, кожух с собой беру, и мы едем, потом назад, а сейчас проще. Да и люди поменялись, как-то больше к здоровью своему относятся. У кого давление подскочило, у кого температура. Кто-то на уколы приходит. Один раз в неделю прием анализов. Пожилым людям очень удобно, никуда ехать не нужно.