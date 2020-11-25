«Пользовался большим уважением и авторитетом среди населения». Рассказываем о медицине 19 века

Новости Беларуси. Прообраз сельского фельдшера на белорусских землях. Как работали земские врачи, и где сейчас находится лучший фельдшерско-акушерский пункт в стране? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Прообразы современных ФАПов в Минской губернии начали открываться после отмены крепостного права в 1861 году. Тогда-то и родилась волостная медицина. Чтобы нанять фельдшера, сельчане двух – трех волостей скидывались средствами. Денег как правило не хватало, как и медиков.

Вера Сысоева, заведующая Музеем истории медицины Беларуси:

В сельской местности наблюдался дефицит врачебных кадров. Врачи и фельдшеры без большого желания ехали работать в деревню, так как там были тяжелая работа, тяжелые бытовые условия. Врачи и фельдшеры, которые приезжали сюда работать, самоотверженно выполняли свой профессиональный долг. Иногда даже жертвуя своим здоровьем и своей жизнью. Например, Станислав Нарбут — очень известный врач, он долго проработал в Браславе, очень много сделал для людей, по его инициативе там была построена за 1,5 года больница, которая просуществовала более 90 лет. Нарбут пользовался очень большим уважением, авторитетом среди населения. Когда врач умер, жители собрали деньги, на эти собранные деньги на замковой горе построили памятник-маяк. Памятник в форме зажженной свечи: светя другим, сгораю сам. А сам пожилой врач Нарбут, ему уже было за 70 лет, умер, потому что шел от пациента домой в непогоду, был сильный дождь. Попал под этот проливной дождь, простудился и умер.

Свой известный врач и благотворитель был и в Минской губернии. Мало кто знает, что в его честь названа современная железнодорожная станция «Ждановичи». Иван Зданович свою медицинскую карьеру начинал сельским врачом в Борисовском уезде. Впоследствии доктор построил училище для слепых, бесплатный родильный приют и возглавил губернскую земскую больницу. Ну, а на берегу Свислочи недалеко от Минска Зданович купил дачу, где обнаружил незамерзающий источник. Получив подтверждение целебных свойств воды, он построил санаторий и добился остановки поездов в этом месте. Станция называлась в честь доктора, со временем топоним превратился в Ждановичи, а вот санаторий «Криница» и сейчас существует. «Могу и зуб удалить». Фельдшер ФАПа о специфике работы

Яна Шипко, корреспондент:

Во второй половине 19 века из-за дефицита кадров открываются медицинские школы. Вот, например, наглядный атлас, по которому изучали будущие медики анатомию человека. Квалифицированными стали и повивальные бабки. Издревле они помогали сельским женщинам рожать. Вот, например, свидетельство выпускницы повивальной школы. Кстати, вопреки представлениям, становились ими не возрастные бабушки, а молодые незамужние девушки.

Авторитет уездных врачей и фельдшеров переоценить было сложно. Врач-писатель Антон Чехов не только беспощадно ставил диагноз несовершенному обществу, но и из собственной врачебной практики списал уйму медиков-персонажей для своих рассказов.