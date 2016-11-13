Водородная таблетка, новый сорт пшеницы: белорусские и российские ученые совместно разрабатывают перспективные проекты

Новости Беларуси. Научная интеграция. Белорусские и российские ученые активно развивают сотрудничество. Сейчас умы двух стран совместно разрабатывают ни один десяток проектов – в сфере медицины, генетики, биологии, химии. В частности, тесное взаимодействие белорусской Академии наук с Сибирским отделением российской. Какие направления белорусской науки востребованы в новосибирской силиконовой долине, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юлия Матяш, СТВ:

Эта улица признана самой интеллектуальной улицей в мире — всего 2,5 километра и почти 20 научных институтов.

И это лишь малая часть отделения Российской академии наук. Или иначе – силиконовой долины в Новосибирске. Здесь ведутся исследования во всех областях человеческих знаний: от истории до ядерной физики. И белорусские умы нередко приходятся кстати в городе над Обью.

Водородная таблетка – больше похожая на активированный уголь – своеобразная панацея от энергетической катастрофы. Пока с помощью одной такой можно полностью зарядить, скажем, телефон, а впоследствии – заменить керосин или бензин. Стоит водородная пилюля всего рубль. Только нужен специальный генератор и можно получать энергию буквально из воздуха. Создание такого топлива – заслуга и белорусских ученых из института имени Лыкова.

Ольга Нецкина, старший научный сотрудник лаборатории исследований гидридных соединений Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук:

Мы просто можем к ней добавить воды, и водород начинает выделяться. Видны пузырьки водорода. Любой пользователь может привести в действие такой генератор водорода. Над такими системами мы и работаем.

Также с помощью белорусов здесь, в Сибири, смогут выращивать новый сорт пшеницы – устойчивой к заболеваниям, а значит, более урожайной. Для зауральского климата – более чем актуально.

Ирина Адонина, научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и цитогенетики растений Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук:

Мы работали с белорусскими коллегами, которые получили много интересных новых форм пшеницы, скрещивая ее с дикими сородичами.

А уже скоро оборудование авторства наших ученых появится в российских кардиохирургических установках, которые буквально вытачивают протезы для сердца. С помощью этих лазерных скальпелей можно получить необходимую форму и толщину. Установка на сегодня уникальная, с белорусской деталью станет еще продуктивнее.

Александр Майоров, заведующий лабораторией лазерных медицинских технологий Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук:

Меньшие габариты и гораздо большие сроки.

Появится и совместный лазерный центр – в Минске.

Сергей Багаев, научный руководитель Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук:

В Беларуси очень хорошее оптическое производство, хорошие достижения в области лазерных технологий. Поэтому мы создает единую площадку.

К слову, лучшим из белорусско-российских проектов ежегодно вручают премию академика Коптюга. Символично, ведь известный химик, который долгое время возглавлял новосибирский Академгородок, родом из Беларуси.