Перспективы сотрудничества ВУЗов, профтехучилищ и школ Беларуси и китайской провинции Ганьсу обсудили в Минске

Новости Беларуси. Образование без границ не только между студентами, но и школьниками. Переговоры о сотрудничестве ВУЗов, профтехучилищ и школ Беларуси и провинции Ганьсу прошли в Минске.

Китайские коллеги отмечают свой интерес к таким специальностям, как геология, инженерия, информационные технологии.

И если о межвузовском сотрудничестве говорят нередко, то диалог о взаимодействии на уровне школ, в частности, Гродненской области и провинции Ганьсу велся впервые, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Рахунок, заместитель начальника управления образования Гродненского областного исполнительного комитета Республики Беларусь:

Мы бы хотели наладить взаимоотношения с учреждениями профессионального образования Китайской Республики. В частности, обмена опытом, стажировкой. И, как я уже сказал, возможно обучение китайскому языку в этих учреждениях.

Ван Сяотин, начальник отдела международного сотрудничества и связей управления образования провинции Ганьсу:

В Беларуси очень хорошо развита техническая сфера образования. Например, машиностроение. Мы посетили много университетов и можем говорить об инновациях. Это и представляет интерес для китайских выпускников.