Одно ремесло на всю деревню: в поселке Бешенковичского района почти каждый второй житель валяет валенки

Новости Беларуси. Одно ремесло на всю деревню. В поселке Озерки, что на Витебщине, бережно хранят и берегут традиции своих предков. Еще лет 30-40 назад здесь не было ни одного дома, где бы хозяева не валяли валенки.

Сейчас, конечно, таких масштабов нет, однако многие продолжают шаповальство. Мастерские здесь едва ли не у каждого второго сельчанина.

Тепло ли в такой обуви, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Наталья до замужества и знать не знала, как эти клочки шерсти превращаются в готовый валенок. Теперь она – и сама мастер. Ее главные инструменты – собственные руки и старинные бабушкины весы.

Наталья Мисевич, житель деревни Озерки:

Называется фунтик в народе. Очень точные.

Работа по сухому – в ее руках. Мокрый и самый сложный процесс – в руках сильных. Сложностей на пути мастеров много. Шерсть романовских овец ищут даже в Брестской области. Все инструменты Игорь делает тоже своими руками.

Самые востребованные – валенки детские. Их и изготовить проще. Двое суток – и готово. Попадаются и сложные заказы.

Игорь Мисевич, житель деревни Озерки:

Даже был два раза у меня необычный заказ – 47-го размера. Женщина 2 месяца за мной ходила, я все боялся браться, что не получится. Уговорила. Сделал. На пару валенок пошло 2 килограмма шерсти.

Вдвое меньше шерсти уходит на валенки женские. А вот на самый большой в мире экземпляр понадобилось аж целых 300 килограммов. Сваляла такой сапожок мастер из Петербурга. В таком 6-метровом гиганте можно греться целиком. Семья Мисевичей пока о таких рекордах не помышляет. Но их модели тоже уникальны.

Наталья Мисевич:

Это ручная работа. Это не машины, это труд.

В Озерках, к слову, зимой в валенках ходят все. А шаповалы в роду были здесь в каждой семье.

Надежда Кабышко, житель деревни Озерки:

Это не исчезнет никогда. Потому что передается из поколения в поколение.

Мода на натуральную обувь держится уже несколько лет. Валенки со стразами и узорами, с мехом и вышивкой... Но главное их достоинство – теплота.