Память погибших в Первой мировой войне почтили в Вилейском районе

Новости Беларуси. День окончания Первой мировой войны отметили в Вилейском районе. Команда энтузиастов и любителей истории собралась в деревне Забродье и попыталась восстановить события более чем вековой давности.

В сентябре 1915 года солдаты русской императорской армии проводили операцию по освобождению Вилейки от немецких захватчиков. В память о погибших в этой битве здесь провели реконструкцию боя, крестный ход, а также помолились за павших героев, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Игорь Дайнеко, участник реконструкции:

Люди воздали действительно дань памяти тем, кто погиб в этих местах. Безымянные, заброшенные ранее могилы восстановлены. И тем самым мы уважаем наше прошлое.

Сергей Цвилик, участник реконструкции:

В Первой мировой сражалось огромное количество белорусов. Более миллиона были беженцы. В память тех событий, в память тех людей, которые погибли.

В окрестностях Вилейки установлено 24 памятника Первой мировой войне. Валентина Цитович вместе с мужем открыла в Забродье музей артефактов того времени. И уже много лет подряд проводит День памяти в честь павших воинов.

Валентина Цитович, организатор мероприятия:

Идет молитва поминовения о жертвах, защитниках. Тех, кто здесь стоял. Тем более здесь два года стоял фронт. Вся земля здесь в могилах, пропитана кровью.