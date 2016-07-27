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Водная феерия, дискотека и салют: в Мяделе 30 июля пройдет праздник озера

27 июля 2016 14:45
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Новости Беларуси. Мядельщина приглашает на традиционный праздник озера. В райцентре на берегу Мястро 30 июля запланирована масштабная культурная программа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С самого утра до позднего вечера найти занятие по душе сможет любой желающий. Театрализованные представления, концертные программы, аква-шоу, игровые и детские площадки будут работать в центре города.

На этно-площадке развернется выставка рушников и ковров, народные умельцы представят свои мастер-классы, можно будет попробовать вкусные угощения.

Любителям активного отдыха предложат поучаствовать в соревнованиях по рыбной ловле и пляжному волейболу.

Финалом праздника станет водная феерия, дискотека и салют.

# общество # Праздники

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