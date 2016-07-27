Синоптики дают неблагоприятный прогноз на 27 июля

Новости Беларуси. Сильные ливни, при грозе – шквалистое усиление ветра. Неблагоприятный прогноз дают синоптики 27 июля и для Беларуси. Причём непогода больше всего может затронуть столицу.

Накануне сразу в нескольких районах Минска вводили специальный план «Посейдон». Некоторые участки дорог из-за подтопления были перекрыты для движения.

Объявлен оранжевый уровень опасности. А вот по югу-востоку страны сегодня ожидается тропическая жара. До 33°С будет по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.