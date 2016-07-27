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На подготовку Дрогичина к «Дажынкам-2016» выделено порядка 8 миллионов деноминированных рублей

27 июля 2016 11:24
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Новости Беларуси. В это время в районных центрах полным ходом идет подготовка к главному празднику тружеников села. Так, в Дрогичине к «Дажынкам» планируют обновить учреждения образования, культуры и здравоохранения. После ремонта распахнул двери кинотеатр, в ближайшее время изменит облик городской парк, Дом Культуры и здание стоматологии.

Помимо этого, в Дрогичине реконструируют бассейн и сразу несколько спортивных залов. Всего же на подготовку города к празднику белорусских хлеборобов выделено порядка 8 миллионов деноминированных рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Ровинец, заместитель председателя Дрогичинского райисполкома:
Город полностью преобразится. Он меняется и сейчас, уже на глазах. И я думаю, что нашим гражданам города и гостям, которые приедут на наш праздник «Дажынкі-2016», у нас понравится. И останутся самые приятные впечатления от посещения нашего города, нашего праздника.

# общество # Дожинки 2016 # Игорь Ровинец

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