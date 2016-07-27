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Вьетнамские военные журналисты знакомятся с Беларусью

27 июля 2016 07:45
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Новости Беларуси. Журналисты в погонах из Вьетнама знакомятся с вооруженными силами Беларуси. Они посетят некоторые воинские части и соединения.

Интересует представителей телерадиовещательной службы Вьетнамской народной армии и работа их белорусских коллег. Во время пресс-тура офицеры также познакомились с экспозицией музея современной белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нгуен Хоай Нам, начальник центра телевизионной радиовещательной службы Вьетнамской народной армии:
Приехав в Беларусь, я вспоминаю наши военные годы. В эти годы нам очень помог белорусский народ. И до сих пор мы навсегда это помним. И это впечатляет.

# общество # Беларусь-Вьетнам # Нгуен Хоай Нам

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