Вьетнамские военные журналисты знакомятся с Беларусью

Новости Беларуси. Журналисты в погонах из Вьетнама знакомятся с вооруженными силами Беларуси. Они посетят некоторые воинские части и соединения.

Интересует представителей телерадиовещательной службы Вьетнамской народной армии и работа их белорусских коллег. Во время пресс-тура офицеры также познакомились с экспозицией музея современной белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нгуен Хоай Нам, начальник центра телевизионной радиовещательной службы Вьетнамской народной армии:

Приехав в Беларусь, я вспоминаю наши военные годы. В эти годы нам очень помог белорусский народ. И до сих пор мы навсегда это помним. И это впечатляет.