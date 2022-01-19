«Позитивно относятся люди». Работники строительства поделились своим видением обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Проект Основного закона продолжают обсуждать на диалоговых площадках по всей стране. Конституционные новации в правовой фундамент 19 января озвучили представители строительной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленный документ касается не только политической жизни нашего общества. Особое внимание уделяют сохранению историко-культурного, духовного наследия и других национальных ценностей. Озвученные предложения продиктованы вызовами, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. И такое масштабное обсуждение позволяет белорусам строить завтра своей страны.

А лександр М атвеев, дорожный рабочий СУ -73 ОАО « Т рест № 15 « С пецстрой»: Вопрос затронул о том, что мужчина и женщина равноправны должны быть и браки только с мужчиной и женщиной должны быть – не то, что нам пытаются навязать извне. И мы пойдем на референдум голосовать, чтобы это утвердилось все и занесено было в новую Конституцию.

Геннадий Ляпунов, председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов:

Позитивно относятся люди к обсуждению данных нововведений. Особенно отмечается то, что во главе всех новаций – гражданин Республики Беларусь, его защита и поддержка государством. Полагаю, что референдум, который пройдет, продемонстрирует мудрость нашего белорусского народа и заботу о будущих поколениях.

Принять участие в политических дискуссиях может каждый. Кроме диалоговых площадок, работает также формат электронных общественных приемных.