«Позитивно относятся люди». Работники строительства поделились своим видением обновлённой Конституции

Новости Беларуси. Проект Основного закона продолжают обсуждать на диалоговых площадках по всей стране. Конституционные новации в правовой фундамент 19 января озвучили представители строительной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Проект Основного закона продолжают обсуждать на диалоговых площадках по всей стране. Конституционные новации в правовой фундамент 19 января озвучили представители строительной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновленный документ касается не только политической жизни нашего общества. Особое внимание уделяют сохранению историко-культурного, духовного наследия и других национальных ценностей. Озвученные предложения продиктованы вызовами, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. И такое масштабное обсуждение позволяет белорусам строить завтра своей страны.
Александр Матвеев, дорожный рабочий СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:
Вопрос затронул о том, что мужчина и женщина равноправны должны быть и браки только с мужчиной и женщиной должны быть – не то, что нам пытаются навязать извне. И мы пойдем на референдум голосовать, чтобы это утвердилось все и занесено было в новую Конституцию.
Геннадий Ляпунов, председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов:
Позитивно относятся люди к обсуждению данных нововведений. Особенно отмечается то, что во главе всех новаций – гражданин Республики Беларусь, его защита и поддержка государством. Полагаю, что референдум, который пройдет, продемонстрирует мудрость нашего белорусского народа и заботу о будущих поколениях.
Принять участие в политических дискуссиях может каждый. Кроме диалоговых площадок, работает также формат электронных общественных приемных.
«Там есть ещё вопросы, на которые нет ответа». Что в Конституции не нравится заслуженному юристу Беларуси? Читайте здесь.