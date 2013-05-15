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Во всем мире 15 мая отмечают День семьи

15 мая 2013 17:39
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Новости Беларуси. Самый семейный день в году. Во всем мире сегодня отмечают День семьи. В Беларуси число закоренелых холостяков всего лишь около 2%. И хотя возраст вступления в брак  последнее время увеличился, а число разводов  все еще высоко, белорусы  остаются приверженцами семейных ценностей.

Они познакомились полвека назад. В 1962-ом, на студенческих танцах. И через полгода отправились в ЗАГС –  в международный день семьи у этой пары золотая свадьба.

Студенческая свадьба и долгие годы. Счастливые и сложные. Бороться с трудностями приходилось, но только вместе. Он был руководителем в госучреждениях. Она - учительницей математики. Он увлекался спортом, она пела в хоре.

Валентина Вераксич:
Ездили на разные концерты. Мне было очень отрадно, что идешь ночью, а встречает любимы мой.

Как пронести любовь через полвека, сегодня говорят их внучки.  Семейные традиции любви и верности готовы продолжать и в третьем поколении.

Мировым тенденциям назло здесь каждый год расписываются юбиляры. У каждой пары – свой ритуал. Такие свадьбы не проходят по одному сценарию.

Ирина Иванова, главный специалист отдела ЗАГС Заводского района Минска:
Только в этом году золотых юбилеев зарегистрировано уже 4. Сегодня вот четвертый уже юбилей у нас был очень красивый. Еще очень много серебряных свадеб у нас. Стали появляться розовые свадьбы.

За каждой подписью – семейный стаж в полвека. Есть даже бриллиантовые юбиляры. Прийти еще раз через десятки лет, в загс приглашают всех молодоженов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Брак и семья # Валентина Вераксич # Ирина Иванова

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