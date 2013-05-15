Во всем мире 15 мая отмечают День семьи

Новости Беларуси. Самый семейный день в году. Во всем мире сегодня отмечают День семьи. В Беларуси число закоренелых холостяков всего лишь около 2%. И хотя возраст вступления в брак последнее время увеличился, а число разводов все еще высоко, белорусы остаются приверженцами семейных ценностей.

Они познакомились полвека назад. В 1962-ом, на студенческих танцах. И через полгода отправились в ЗАГС – в международный день семьи у этой пары золотая свадьба.

Студенческая свадьба и долгие годы. Счастливые и сложные. Бороться с трудностями приходилось, но только вместе. Он был руководителем в госучреждениях. Она - учительницей математики. Он увлекался спортом, она пела в хоре.

Валентина Вераксич:

Ездили на разные концерты. Мне было очень отрадно, что идешь ночью, а встречает любимы мой.

Как пронести любовь через полвека, сегодня говорят их внучки. Семейные традиции любви и верности готовы продолжать и в третьем поколении.

Мировым тенденциям назло здесь каждый год расписываются юбиляры. У каждой пары – свой ритуал. Такие свадьбы не проходят по одному сценарию.

Ирина Иванова, главный специалист отдела ЗАГС Заводского района Минска:

Только в этом году золотых юбилеев зарегистрировано уже 4. Сегодня вот четвертый уже юбилей у нас был очень красивый. Еще очень много серебряных свадеб у нас. Стали появляться розовые свадьбы.

За каждой подписью – семейный стаж в полвека. Есть даже бриллиантовые юбиляры. Прийти еще раз через десятки лет, в загс приглашают всех молодоженов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.