За последнюю неделю в Беларуси утонули 12 человек, половина из них - дети

Новости Беларуси. В Беларуси жаркая погода бьёт климатическую норму. Впервые температура на 10 градусов превысила обычные показатели этого времени года. Чтобы охладиться, многие уже открыли купальный сезон. Он обернулся печальной статистикой. За последнюю неделю утонули 12 человек, половина из них — дети.

В поисках прохлады разгоряченные отдыхающие без опаски отдаются на волю воды, даже не подозревая, сколько на самом деле подводных «камней», например, на тех же гомельских пляжах. Необычайно обильные снегопады привели к разливу рек. И теперь о том, что некогда это была благоустроенная зона отдыха, напоминают лишь возвышающиеся над водой шляпы грибков.

Владимир Акулин, начальник гомельского спасательного поста «Любенский»:

Скамейки, урны находятся в затопленном состоянии. То есть может быть 20 см воды сверху, а человек не видит, плывет, зацепится телом, получит травму, шок и человек может уйти на дно.

Еще одна опасность — инфекции. Определить, безопасна ли «уставшая» за зиму вода, могут только специалисты санэпидемстанции. Пока же купаться запрещено.

Отдыхающие:

Пришли на пляж с ребенком, жара, но не купаемся, потому что нельзя. Грязная вода.

К сожалению, советы спасателей многие пропускают мимо ушей. Результат печальный: только за минувшие выходные в стране утонули 12 человек. Шестеро из них дети.

Владимир Акулин, начальник гомельского спасательного поста «Любенский»:

Сверху вода теплая. 50 см вниз — температура в 2 раза меньше, чем на поверхности. Поэтому человек, опускаясь на глубину, получает термический удар, сужение сосудов и может уйти на дно. Вторая причина - употребление спиртных напитков в районе водоемов.

Впереди у спасателей — непростая задача: обследовать городские пляжи, а затем очистить. Невероятно, но за зиму в зонах отдыха накапливается куча мусора: стекло, арматура, покрышки и даже велосипеды.

Похожая ситуация и в лесных массивах. Гадать, где именно отдыхающие устраивали пикники, не приходится. Кроме того, нынешние майские посиделки уже привели к всплеску пожаров.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

В этом году зафиксировано 30 пожаров в экосистемах. Выгорело порядка 7 гектаров леса, травы.

Чтобы предупредить возможную опасность, в лесах и на водоемах усилена охрана. Спасатели и лесники проводят рейды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Акулин, начальник гомельского спасательного поста «Любенский»:

Каждый в зоне отдыха, где находится вода, должен, прежде всего, не терять чувства бдительности, ответственности, чувства самосохранения себя и окружающих.