14 мая православные отмечают Радоницу

Новости Беларуси. У православных верующих сегодня, 14 мая, Радоница. День поминовения усопших, который, по традиции, приходится на вторник второй недели после Пасхи. Главное его назначение - молитвы об упокоении душ умерших.

Этот день христиане отмечали ещё в древности. Само название праздника означает радость, которую принесло всем Воскресение Господне и обязывает христиан не углубляться в переживания из-за смерти близких, а радоваться их возрождению в вечную жизнь.

Сегодня в храмах прошли заупокойные богослужения, после которых, согласно обычаю, прихожане отправились поминать умерших близких на кладбище.

По всей стране к местам захоронений сегодня организованы дополнительные маршруты. Такая схема работы транспортников стала уже традиционной. В Минске основной пассажиропоток обычно приходится на диспетчерские станции «Чижовка», «Запад-3» и «Карбышева». Оттуда каждые 15 минут к ближайшим кладбищам отправляются автобусы.

Особое внимание обеспечению дорожной безопасности сегодня уделяет ГАИ. В Минске, наряды Госавтоинспекции дежурят у основных мест захоронений, в частности у Военного и Восточного кладбищ.

Вячеслав Гаврош, начальник ГАИ Первомайского района Минска:

С учетом большого количества посетителей кладбища организованы дополнительные места на проспекте Независимости на первой полосе по обе стороны проспекта. Для удобства организован пешеходный переход. Парковка разрешена по всему периметру Московского кладбища. Поэтапно установлены знаки снижения скорости, чтобы на пешеходном переходе было безопасно. Сотрудники ГАИ помогут перейти проезжую часть.

Пара конфет и пасхальные яйца. Скромный «гостинец» Алиса Васильевна приберегла на Радоницу. На могиле своей бабушки и ее сестры она нечасто. Но в такой день, рассказывает, дома не усидела. Баба Настя умерла в далеком 55-ом. Внучка вспоминает, как на войне ее — тогда еще ребенка — бабушка прятала в землянке от немцев. Затем — как будто вчера — эвакуация в Куйбышев, победа и возвращение в Минск.

Алиса Пожитных:

Вот мне уже много лет. Сама уже еле хожу. Я вспоминаю душу бабушки Насти и ее сестры. Добрые, хорошие были. Бескорыстные. Пусть им будет земля пухом.

Примерно такими же словами поминали усопших на Восточном кладбище Минска сотни людей. Это одно из самых больших мест захоронений в стране. Здесь похоронены и выдающиеся белорусы. Иван Шамякин, Владимир Мулявин, Петр Бровка. В книге памяти - более 30 тысяч имен. А почтить память экс-мэра Минска пришел нынешний градоначальник. У могилы Михаила Павлова провели панихиду.

По религиозному календарю Радуницу отмечают на девятый день от Пасхи. Он приходится на вторник. Главное его назначение - молитвы об упокоении душ умерших. В храмах Беларуси их читали утром. Идут на кладбище, чтобы помянуть предков, традиционно после церковных служб. Кстати, не только простые люди, но и священники.

Отец Сергий, священник:

Такая традиция: мы молимся за тех людей, которые здесь почивают. Сегодняшний день – это особая радость и особый смысл такого единства всех живущих на земле и тех людей, которые уже ушли в вечность.

Почтить память идут не с пустыми руками. Приносят лампады, цветы, куличи и пасхальные яйца. Некоторые белорусы успели навестить места захоронения на майских выходных. Но большинство - тысячи — приходят сегодня.

Несмотря на казалось бы скорбное предназначение этого праздника, это далеко не так. Само его название происходит от слова «радость», которую испытали православные верующие когда воскрес Иисус Христос. Поэтому и поминают предков без грустных или злых помыслов. Ведь что пока о человеке помнят — он жив.