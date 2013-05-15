В армию в ближайшие две недели отправятся 9 тысяч призывников со всей Беларуси

Новости Беларуси. В Вооруженные силы Беларуси началась отправка пополнения. Служить пойдут 9 тысяч человек. Торжественные проводы проходят во всех областных центрах, в Минске - в мемориальном комплексе «Курган Славы». Отсюда сегодня в войска отправилось порядка сотни человек. С плац-концертом перед новобранцами выступили рота почетного караула и спецназ.

В них приняли участие представители Министерства обороны, Минского облисполкома, общественных организаций, ветераны, родные и близкие призывников. С концертом выступила рота почетного караула, свое мастерство продемонстрировали военнослужащие сил спецопераций.

В первый день в армию направят более тысячи молодых людей. Отправка новобранцев продлится до 31 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Кривченя, военный комиссар военного комиссариата Минской области:

В этот призыв из Минской области будет призвано и отправлено в войска около 1800 человек. В основном 75% призывников будут проходить службу на территории Минской области.

Для Александра нынешний день на гражданке — последний в ближайшие полтора года. Пойти в войска 18-летний парень решил сам. По профессии техник-строитель, парень свою судьбу уже привык строить самостоятельно. И армия этому, уверен, отнюдь не помеха. Служба, надеется, будет в дружбу.

Александр Казарин, призывник:

Сдруживаемся с ребятами. Хорошие ребята. Надеюсь, и в части также будет.

Здесь же и мама. За сына Тамара Ивановна не волнуется. В армию Сашу отправляет как в школу. Жизни.

Отсюда, с Кургана Славы, в армию забирали еще сотню вчерашних призывников. Это только сегодня и из Минской области. Служить большинство будет здесь же. Далеко от дома не отправят. Остальные — в войсках спецназначения в Витебске.

Андрей Мурашев, начальник отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба ВС Республики Беларусь:

В целом по стране в течение 2 недель будет отправлено 9 тысяч призванных граждан. В основном, конечно, юноши идут служить с желанием.

Кстати, как выполнять эти самые задачи новобранцам сегодня же показали наглядно. У «Кургана Славы» по традиции устроили целое военное шоу рота почетного караула и спецназ.

Церемония посвящения, как обычно, длилась около 20 минут. Напутствовали солдат на хорошую службу военное начальство и местная власть. Окропили водой — священники. Позади наблюдали за этим действом родственники и друзья новобранцев, едва сдерживая эмоции.

После торжественных мероприятий здесь, у «Кургана Славы», призывники которые стоят за моей спиной отправятся в свои войсковые части. Там их ждет курс молодого бойца. И уже завтра для каждого из них начнутся те самые армейские будни на ближайшие полтора года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.