Во всех жилых домах Минска включили отопление

Во всех жилых домах столицы включили отопление. Тепло в дома минчан начало поступать с 4 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во всех жилых домах столицы включили отопление. Тепло в дома минчан начало поступать с 4 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Этот процесс обычно занимает от трех до пяти дней. Кроме того, отопительный сезон начался в общежитиях, учреждениях образования, театрах и общегородских банях. Также в связи с завершением работ по запуску отопления в жилфонде разрешено производить включение отопления в общественных, административных зданиях, промышленных и других организациях.