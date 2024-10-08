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Во всех жилых домах Минска включили отопление

08 октября 2024 18:23
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Во всех жилых домах столицы включили отопление. Тепло в дома минчан начало поступать с 4 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во всех жилых домах Минска включили отопление-2

Этот процесс обычно занимает от трех до пяти дней. Кроме того, отопительный сезон начался в общежитиях, учреждениях образования, театрах и общегородских банях. Также в связи с завершением работ по запуску отопления в жилфонде разрешено производить включение отопления в общественных, административных зданиях, промышленных и других организациях.

# Отопительный сезон # г. Минск

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