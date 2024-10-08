Во всех жилых домах Минска включили отопление

Лукашенко: на Западе продолжают борьбу с призраком – Советского Союза давно нет

«О чем это говорит? О силе исторического единства наших народов, которое до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель. Это значит, что нам нужно дорожить тем, что мы имеем», – отметил Президент Беларуси на саммите Содружества.