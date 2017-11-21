Во всех загсах Минска появятся бесплатные специалисты по урегулированию конфликтов
Новости Беларуси. Это так называемые медиаторы, появятся они в течение года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Юристы и психологии будут проводить консультации при заключении или расторжении брака, а также регистрации ребенка. Получить совет по какому-либо вопросу можно уже сегодня.
Александр Дашкевич, первый заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома:
Роль медиатора, особенно если речь идет о расторжении брака, она весома и может привести к положительному результату. Это может быть в том числе и сопровождение, то есть так называемая «семейная медиация».
Елена Шевчик, медиатор:
У меня были четыре пары, которые хотели подать заявление на развод. С ними у меня была проведена беседа информационная. Одна пара согласилась на проведение медиации.
Семейная пара:
Здесь, в загсе узнали, что существует служба медиаторов. Не всегда получается парам самостоятельно решить какие-то вопросы.
Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС администрации Октябрьского района:
Люди к нам приходят и, поговорив с нами, понимают, что действительно, наверное, это не крайняя мера. Можно попытаться сохранить семью.
В 2014 году вступил в силу закон «О медиации», который закрепил использование медиаторов в решении конфликтов в бизнесе, трудовых или семейных отношениях. Основная цель нововведения в загсах – снизить количество разводов. Пилотный проект предусматривает бесплатное консультирование минчан.