Во всех загсах Минска появятся бесплатные специалисты по урегулированию конфликтов

Новости Беларуси. Это так называемые медиаторы, появятся они в течение года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Юристы и психологии будут проводить консультации при заключении или расторжении брака, а также регистрации ребенка. Получить совет по какому-либо вопросу можно уже сегодня.

Александр Дашкевич, первый заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома:

Роль медиатора, особенно если речь идет о расторжении брака, она весома и может привести к положительному результату. Это может быть в том числе и сопровождение, то есть так называемая «семейная медиация».

Елена Шевчик, медиатор:

У меня были четыре пары, которые хотели подать заявление на развод. С ними у меня была проведена беседа информационная. Одна пара согласилась на проведение медиации.

Семейная пара:

Здесь, в загсе узнали, что существует служба медиаторов. Не всегда получается парам самостоятельно решить какие-то вопросы.