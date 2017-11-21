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Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги

21 ноября 2017 17:27
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Новости Беларуси. Герой нашего материала – Алексей Талай. О таких, как он, говорят: человек с активной жизненной позицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня он успешный бизнесмен, отец четверых детей и спортсмен. Что особенного, спросите вы? Среди белорусов сегодня немало тех, кто увлечен работой и семьей. И это действительно так, за исключением одного: Алексей лишен рук и ног.

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-1

Алексей Талай, мотивационный спикер:
Человек часто закован в цепи своего неверия. Устанавливает рамки и ограничения для самого себя. Разрушь эти рамки! Раскройся миру!

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-4

Сам Алексей к таким мыслям пришел не сразу. В 16 лет в его руках взорвался снаряд, пролежавший в земле полвека. Он прошел все тяготы реабилитации, и вдруг четко осознал: отсутствие рук и ног – не трагедия, а повод двигаться вперед.

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-7

Анастасия Бут, СТВ:
Хотите научиться танцевать – танцуйте. Играть на гитаре – играйте. Заниматься спортом – занимайтесь. Алексей в 34 пришел в плавание. Меньше года тренировок, и у него в кармане уже серебряная медаль на международном старте в Германии. Теперь же оршанец готовится представить Беларусь на Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020.

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-10

Здоровый образ жизни, вполне доходный бизнес и замечательная семья. Дом – то место, куда хочется возвращаться из многочисленных командировок. Тем более, три месяца назад Алексей Талай стал папой… в четвертый раз!

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-13

Алексей Талай:
Родите еще одного ребеночка. Это невероятное счастье!

Поделиться с другими счастьем, к которому пришел, как ни странно это звучит, благодаря трагедии – такова цель социального проекта Алексея Талая в рамках национальной программы профилактики суицидов среди молодежи.

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-16

Алексей Талай:
Я сам получаю очень большое количество отзывов и просьб о помощи от молодых людей. Да и от взрослых. Люди ищут опору, люди ищут какие-то примеры. И, видимо, они находят во мне вот этот вот пример, как выжить в тяжелой жизненной ситуации.

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-19

Первая встреча состоялась в родной Орше. С трудными подростками. Сегодня Алексей в Витебске. Это первые точки на карте своеобразного белорусского турне.

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-22

Илья Маринич, участник встречи:
Этот человек показывает, как нужно жить. Что, даже попав в такую ситуацию, не надо отчаиваться.

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-25

Анастасия Сонич, участница встречи:
Он очень воодушевляет меня своей силой, своим очень хорошим примером для подражания.

Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги-28

Алексей Талай:
Чем сильнее борьба, тем значительней победа. Став на этот путь, вы поймете, что нет ничего невозможного. И я это сделал!

# общество # Фотофакт # Анастасия Бут # Алексей Талай # Паралимпийские игры # Илья Маринич # Анастасия Сонич

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