Он воспитывает 4 детей, готовится к Паралимпиаде и ведет бизнес. Как живет Алексей Талай, потерявший руки и ноги

Новости Беларуси. Герой нашего материала – Алексей Талай. О таких, как он, говорят: человек с активной жизненной позицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня он успешный бизнесмен, отец четверых детей и спортсмен. Что особенного, спросите вы? Среди белорусов сегодня немало тех, кто увлечен работой и семьей. И это действительно так, за исключением одного: Алексей лишен рук и ног.

Алексей Талай, мотивационный спикер:

Человек часто закован в цепи своего неверия. Устанавливает рамки и ограничения для самого себя. Разрушь эти рамки! Раскройся миру!

Сам Алексей к таким мыслям пришел не сразу. В 16 лет в его руках взорвался снаряд, пролежавший в земле полвека. Он прошел все тяготы реабилитации, и вдруг четко осознал: отсутствие рук и ног – не трагедия, а повод двигаться вперед.

Анастасия Бут, СТВ:

Хотите научиться танцевать – танцуйте. Играть на гитаре – играйте. Заниматься спортом – занимайтесь. Алексей в 34 пришел в плавание. Меньше года тренировок, и у него в кармане уже серебряная медаль на международном старте в Германии. Теперь же оршанец готовится представить Беларусь на Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020.

Здоровый образ жизни, вполне доходный бизнес и замечательная семья. Дом – то место, куда хочется возвращаться из многочисленных командировок. Тем более, три месяца назад Алексей Талай стал папой… в четвертый раз!

Алексей Талай:

Родите еще одного ребеночка. Это невероятное счастье! Поделиться с другими счастьем, к которому пришел, как ни странно это звучит, благодаря трагедии – такова цель социального проекта Алексея Талая в рамках национальной программы профилактики суицидов среди молодежи.

Алексей Талай:

Я сам получаю очень большое количество отзывов и просьб о помощи от молодых людей. Да и от взрослых. Люди ищут опору, люди ищут какие-то примеры. И, видимо, они находят во мне вот этот вот пример, как выжить в тяжелой жизненной ситуации.

Первая встреча состоялась в родной Орше. С трудными подростками. Сегодня Алексей в Витебске. Это первые точки на карте своеобразного белорусского турне.

Илья Маринич, участник встречи:

Этот человек показывает, как нужно жить. Что, даже попав в такую ситуацию, не надо отчаиваться.

Анастасия Сонич, участница встречи:

Он очень воодушевляет меня своей силой, своим очень хорошим примером для подражания.