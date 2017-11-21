В Центральном районе составили рейтинг общежитий

Новости Беларуси. В лидерах четыре здания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особым дипломом за комфорт отметили общежитие музыкального колледжа имени Глинки. Новостройка расположилась рядом с главным корпусом учебного заведения на Грибоедова.

Сергей Галуза, заведующий общежитием Минского государственного музыкального колледжа:

Наше общежитие – это, пожалуй, лучший подарок от города, который можно было вручить работникам культуры в Год культуры. В марте 2016 оно распахнуло свои двери для проживающих.

Студенты:

Условия идеальные на мой взгляд. Общежитие находится очень близко к колледжу, нам не нужно тратить время, чтобы добираться к нему. В любой момент можем прийти и заниматься.

До того, как я поступил сюда, я снимал квартиру. Уходило очень много средств. После того, как отстроили общежитие, стало очень комфортно. Добираться можно за пять минут буквально. Очень хорошая атмосфера в этом общежитии, очень условия благоприятные.