В Центральном районе составили рейтинг общежитий
Новости Беларуси. В лидерах четыре здания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Особым дипломом за комфорт отметили общежитие музыкального колледжа имени Глинки.
Новостройка расположилась рядом с главным корпусом учебного заведения на Грибоедова.
Сергей Галуза, заведующий общежитием Минского государственного музыкального колледжа:
Наше общежитие – это, пожалуй, лучший подарок от города, который можно было вручить работникам культуры в Год культуры. В марте 2016 оно распахнуло свои двери для проживающих.
Студенты:
Условия идеальные на мой взгляд. Общежитие находится очень близко к колледжу, нам не нужно тратить время, чтобы добираться к нему. В любой момент можем прийти и заниматься.
До того, как я поступил сюда, я снимал квартиру. Уходило очень много средств. После того, как отстроили общежитие, стало очень комфортно. Добираться можно за пять минут буквально. Очень хорошая атмосфера в этом общежитии, очень условия благоприятные.
Для занятий творчеством обустроены музыкальные классы. Всего же десятиэтажное здание рассчитано более чем на 300 студентов. Просторные комнаты объединены в блоки. В каждом – оборудованная кухня и санузел. Есть буфет и прачечная.