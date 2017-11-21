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В Центральном районе составили рейтинг общежитий

21 ноября 2017 20:19
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Новости Беларуси. В лидерах четыре здания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особым дипломом за комфорт отметили общежитие музыкального колледжа имени Глинки.

Новостройка расположилась рядом с главным корпусом учебного заведения на Грибоедова.

В Центральном районе составили рейтинг общежитий-1

Сергей Галуза, заведующий общежитием Минского государственного музыкального колледжа:
Наше общежитие – это, пожалуй, лучший подарок от города, который можно было вручить работникам культуры в Год культуры. В марте 2016 оно распахнуло свои двери для проживающих.

В Центральном районе составили рейтинг общежитий-4

Студенты:
Условия идеальные на мой взгляд. Общежитие находится очень близко к колледжу, нам не нужно тратить время, чтобы добираться к нему. В любой момент можем прийти и заниматься.

В Центральном районе составили рейтинг общежитий-7

До того, как я поступил сюда, я снимал квартиру. Уходило очень много средств. После того, как отстроили общежитие, стало очень комфортно. Добираться можно за пять минут буквально. Очень хорошая атмосфера в этом общежитии, очень условия благоприятные.

В Центральном районе составили рейтинг общежитий-10

Для занятий творчеством обустроены музыкальные классы. Всего же десятиэтажное здание рассчитано более чем на 300 студентов. Просторные комнаты объединены в блоки. В каждом – оборудованная кухня и санузел. Есть буфет и прачечная.

# общество # Общежития в Минске # Фотофакт # Сергей Галуза

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