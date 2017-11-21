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В пять деревень Солигорского района провели газ

21 ноября 2017 18:12
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Новости Беларуси. Поварчицы, Пиваши, Каменка, Зажевичи и Листопадовичи теперь могут похвастаться «городским» теплом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В пять деревень Солигорского района провели газ-1

Таким образом, уровень газификации жилищного фонда района составил около 60 %. И на этом программа проведения природного газа до сельских населенных пунктов не заканчивается.

Сейчас определяется количество государственных средств, которые пойдут на газификацию в 2018 году.

В пять деревень Солигорского района провели газ-4

Владимир Пранчук, главный инженер филиала УП «Минскоблгаз»:
В этом году было выделено порядка 327 тысяч рублей государственных и плюс 30 % населения. Но есть еще населенные пункты, которые не ожидая очередности строили за свои деньги. Это у нас микрорайон Чижи.

Специалисты напоминают, что затраты населения на проведение природного газа окупают себя уже за несколько отопительных сезона.

# общество # Отопительный сезон # Фотофакт # Владимир Пранчук

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