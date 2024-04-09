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Во всех учреждениях образования Минской области 12 апреля пройдёт урок про космос

09 апреля 2024 17:54
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В историю нашей страны вписана еще одна славная страница. Буквально пару дней назад первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская благополучно вернулась на Землю. Этим гордится вся страна, а дети уже изучают эту историю. В Березино разработали целую познавательную космическую программу для дошкольников, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Ребята изучают не только звезды и галактики, но и тех, кто внес свой вклад в развитие космоса. Уже 12 апреля во всех учреждениях образования Минской области пройдут тематические уроки.

Подробнее в материале Ангелины Шигалевой.

Во всех учреждениях образования Минской области 12 апреля пройдёт урок про космос-1

Окунуться в фантастический мир космоса. Такая возможность появилась у воспитанников детского сада № 3. С помощью новой познавательной программы малыши изучают солнечную систему и созвездия. И все это в игровой форме. Лепят и конструируют планеты. Знакомятся с биографиями известных космонавтов. Совсем недавно в этот список попало и имя Марины Василевской – наша землячка, которая успешна покорила космос.

Во всех учреждениях образования Минской области 12 апреля пройдёт урок про космос-4

Мы в садике изучаем космос, знакомимся с планетами, космонавтами.

Во всех учреждениях образования Минской области 12 апреля пройдёт урок про космос-7

Мне очень нравится космос. Я изучаю планеты, вот какие я знаю – Марс, Юпитер...

Во всех учреждениях образования Минской области 12 апреля пройдёт урок про космос-10

А сопровождает в этот удивительный мир ребят Валентина Михайловна Мурашко, педагог со стажем. Внедрять в свою профессиональную деятельность новые методы и подходы она начала, еще работая учителям. Занятия проводила так, чтобы каждому ребенку было интересно. Поэтому и здесь инициативу поучаствовать в международном конкурсе научно-технических и художественных проектов по космонавтике только поддержала. Решив, что с помощью этой идеи сможет расширить и углубить знание дошкольников о космосе.

Во всех учреждениях образования Минской области 12 апреля пройдёт урок про космос-13

Валентина Мурашко, педагог-воспитатель детского сада № 3:
Актуальностью проекта является то, что большинство молодежи не знает элементарного о космосе, а 50 лет назад все мальчишки мечтали быть космонавтами. Поняла, что недостаточно у них знаний, и поэтому целью моего проекта было углубить и расширить знания дошкольников именно о космосе.

Подробности в сюжете.

# Государственная политика в области образования # общество # Ангелина Шигалева

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