Во всех учреждениях образования Минской области 12 апреля пройдёт урок про космос

В историю нашей страны вписана еще одна славная страница. Буквально пару дней назад первый космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская благополучно вернулась на Землю. Этим гордится вся страна, а дети уже изучают эту историю. В Березино разработали целую познавательную космическую программу для дошкольников, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Ребята изучают не только звезды и галактики, но и тех, кто внес свой вклад в развитие космоса. Уже 12 апреля во всех учреждениях образования Минской области пройдут тематические уроки. Подробнее в материале Ангелины Шигалевой.

Окунуться в фантастический мир космоса. Такая возможность появилась у воспитанников детского сада № 3. С помощью новой познавательной программы малыши изучают солнечную систему и созвездия. И все это в игровой форме. Лепят и конструируют планеты. Знакомятся с биографиями известных космонавтов. Совсем недавно в этот список попало и имя Марины Василевской – наша землячка, которая успешна покорила космос.

Мы в садике изучаем космос, знакомимся с планетами, космонавтами.

Мне очень нравится космос. Я изучаю планеты, вот какие я знаю – Марс, Юпитер...

А сопровождает в этот удивительный мир ребят Валентина Михайловна Мурашко, педагог со стажем. Внедрять в свою профессиональную деятельность новые методы и подходы она начала, еще работая учителям. Занятия проводила так, чтобы каждому ребенку было интересно. Поэтому и здесь инициативу поучаствовать в международном конкурсе научно-технических и художественных проектов по космонавтике только поддержала. Решив, что с помощью этой идеи сможет расширить и углубить знание дошкольников о космосе.