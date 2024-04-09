5 новых аттракционов закуплено для минских парков

Для минских парков закупили пять новых аттракционов. Сезон стартует 26 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После расконсервации все карусели уже прошли техническое обслуживание. Те, что старше 10 лет – еще и диагностику. Появятся и новые развлечения. Это батутные комплексы, 5D-кинотеатры и карусель «Акватика». А ко Дню Независимости откроют парк Уго Чавеса. В нем также установят аттракционы.

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер Минскзеленстроя:

Уже смонтированы аттракционы «Вальс», «Автодром», «Лабиринт», «Прогулочный поезд». Закуплено два батутных комплекса, один из них надувной. И заключены договоры на поставку аттракционов «Летающая тарелка», «Розовый слон», 5D-кинотеатр и интерактивный тир.

Всего на балансе Минскзеленстроя находятся 50 аттракционов. Цены на билеты не меняются уже второй год подряд. Тем не менее аттракционы сохраняют свою рентабельность.