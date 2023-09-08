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Во всех районах Беларуси нельзя свободно посещать лес

08 сентября 2023 08:20
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Запреты и ограничения на пребывание в лесах введены во всех 118 районах Беларуси. Об этом информирует  Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

Во всех районах Беларуси нельзя свободно посещать лес-1

Фото: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

Во всех районах Витебской, Минской, Гродненской и Брестской областей установлены ограничения. В Могилевской области ограничения действуют в 19 районах, а запреты – в двух. В Гомельской области в четырех районах действуют запреты, в остальных – ограничения.

При установленном режиме запрета посещать леса запрещается, а за его несоблюдение полагается штраф.

# Государственная лесная политика # общество

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