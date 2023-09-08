В Минске 8 сентября определят самую красивую девушку страны в финале «Мисс Беларусь»

Новости Беларуси. Сегодня, 8 сентября, определится самая красивая девушка страны. Во Дворце спорта состоится финал XIII Национального конкурса «Мисс Беларусь – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня, 8 сентября, определится самая красивая девушка страны. Во Дворце спорта состоится финал XIII Национального конкурса «Мисс Беларусь – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бороться за корону будут 24 претендентки из регионов и столицы. У всех свои интересы и стиль жизни. В финале есть архитекторы, воспитатели, инженеры и будущие врачи, но кто из них получит заветный титул, узнаем этим вечером из наших выпусков новостей.