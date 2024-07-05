Во всех областях Беларуси завершили первый укос трав

Первый укос трав завершили аграрии во всех областях Беларуси. Культуры уже подкормлены удобрениями почти на 20 % площадей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом по стране травы второго укоса скошены более чем на 420 тысячах гектаров и убраны почти на 90 %. Заготовлено свыше 9 000 тонн сенажа, более 290 тысяч тонн сена и 230 тысяч тонн силоса. Это почти треть от общей потребности. Специалисты уверены: в нынешнем сезоне имеются все условия для того, чтобы с запасом обеспечить животноводческую отрасль качественными кормами. Только в Витебской области уже заготовили более девяти кормоединиц на условную голову.

Виталий Воробьев, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

В Витебской области по состоянию на 1 июля завершен укос многолетних трав, плана первого укоса – порядка 211 тысяч гектаров. На сегодня всеми районами области приступили к заготовке травяных кормов второго укоса. План кошения – порядка 158 тысяч гектаров. На сегодня скошено 11 % от задания. С целью увеличения и создания прочной кормовой базы весной по всей области был проведен ряд уходных работ. На сегодня по области заготовлено более 1 миллиона 100 тысяч тонн сенажа, более 36 тысяч тонн силоса и порядка 34 тысяч сена.