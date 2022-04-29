Во время войны всю семью эвакуировали в Омск. Почему полковник Терентий Ильюхин остался охранять границы Дальнего Востока

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Никита Кошевой, ученик гимназии №50 Минска:
Я хочу рассказать о моем героическом прадедушке Терентии Григорьевиче Ильюхине. Это был мужественный защитник отечества. Прославленный пограничник. Человек с большой буквы. Он родился в деревне Рябая Орловской области в 1905 году. В 18 лет был призван в армию. Служил в кремлевском полку в караульной службе. Позже закончил пограничное училище и был распределен в пограничный отряд на Дальнем Востоке в городе Благовещенск. С тех пор вся жизнь нашего прадедушки была связана с пограничными войсками. Во время войны семью Терентия Григорьевича – беременную жену и двух маленьких сыновей – эвакуировали в Омск. А он остался стойко оборонять границы нашей родины на Дальнем Востоке. В 1945 году участвовал в войне с Японией. Его служебный путь от рядового до полковника был не прост. Он охранял границу во многих регионах.
Никита Кошевой:
После окончания войны для прохождения дальнейшей службы был направлен на остров Сахалин. Был командирован в Литву в город Клайпеду. Затем – в туркменский пограничный округ секретарем партийной организации. В 1961 году ушел в отставку в звании полковника и переехал в Минск. За заслуги перед отечеством Терентий Григорьевич Ильюхин награжден высшей наградой – орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За победу над Японией», многими медалями.
Никита Кошевой:
Наша бабушка Ильюхина Мария Иосифовна всю свою жизнь была его верной и боевой подругой. Разделяла с мужем и детьми все тяготы службы офицера-пограничника на дальних заставах. Они вырастили троих детей. Наши родители часто рассказывают нам про своих героических дедушку и бабушку. В архивах нашей семьи хранятся все ордена и медали прадедушки: военный билет и военный кортик. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!
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