Во время войны всю семью эвакуировали в Омск. Почему полковник Терентий Ильюхин остался охранять границы Дальнего Востока

Никита Кошевой, ученик гимназии №50 Минска:

Я хочу рассказать о моем героическом прадедушке Терентии Григорьевиче Ильюхине. Это был мужественный защитник отечества. Прославленный пограничник. Человек с большой буквы. Он родился в деревне Рябая Орловской области в 1905 году. В 18 лет был призван в армию. Служил в кремлевском полку в караульной службе. Позже закончил пограничное училище и был распределен в пограничный отряд на Дальнем Востоке в городе Благовещенск. С тех пор вся жизнь нашего прадедушки была связана с пограничными войсками. Во время войны семью Терентия Григорьевича – беременную жену и двух маленьких сыновей – эвакуировали в Омск. А он остался стойко оборонять границы нашей родины на Дальнем Востоке. В 1945 году участвовал в войне с Японией. Его служебный путь от рядового до полковника был не прост. Он охранял границу во многих регионах.