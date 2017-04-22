Во время субботника Александр Лукашенко трудился на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске

Новости Беларуси. Проведению субботника не помешала даже прохладная апрельская погода. Марафон по наведению порядка объединил трудовые коллективы, чиновников и молодежь.

К масштабной уборке по традиции присоединился и глава государства.

Александр Лукашенко трудится на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Бригада Президента выполняет работы по бетонированию монолитных полов в залах хореографии. Здесь также работают представители органов госуправления, спортсмены и тренеры.

В строящемся здании создаются все условия для хорошей подготовки –

предусмотрены четыре тренировочных зала, помещения для хореографии, разминки, зал аэробики, бассейн, медицинские, массажные кабинеты.

Александр Лукашенко поставил задачу завершить строительство к марту 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.