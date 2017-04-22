Поработав один день, всякий раз будешь вспоминать с гордостью, что это частичка твоего труда: Наталья Кочанова о Всебелорусском субботнике

На стадионе уже ведутся внутренние работы. Обновленная площадка многофункционально спортивного комплекса будет принимать соревнования по легкой атлетике и футболу.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Конечно, это совсем небольшой объём работ. Можно даже сказать, крайне маленький в объёмах всех строительно-монтажных работ,

которые выполняются и будут произведены на этом грандиозном объекте.

Но вместе с тем, даже когда ты поработал один день на то, чтобы внести какой-то вклад, конечно, всякий раз будешь с гордостью вспоминать, что это частичка твоего труда, пусть очень маленького, но здесь – на объекте, который будет построен и который будет радовать жителей нашей страны, минчан и гостей нашего города.

Рассчитанная на 22 тысячи зрителей уже в 2019 году арена примет вторые Европейские игры.

Начинка обновленного стадиона будет соответствовать мировым стандартам,

кроме того на территории расположится многоуровневый паркинг, семейно-развлекательный центр, зона для работы СМИ и VIP-ложи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.