Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Поработав один день, всякий раз будешь вспоминать с гордостью, что это частичка твоего труда: Наталья Кочанова о Всебелорусском субботнике

Поработав один день, всякий раз будешь вспоминать с гордостью, что это частичка твоего труда: Наталья Кочанова о Всебелорусском субботнике

22 апреля 2017 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Команда сотрудников Администрации Президента работала на стройплощадке стадиона «Динамо».

Бригадой руководила женщина – глава госструктуры Наталья Качанова.

Вооружившись кисточками и другим трудовым инвентарем,  вносили свою лепту в завершение реконструкции знакового спортивного объекта.

Поработав один день, всякий раз будешь вспоминать с гордостью, что это частичка твоего труда: Наталья Кочанова о Всебелорусском субботнике -1

На стадионе уже ведутся внутренние работы. Обновленная площадка многофункционально спортивного комплекса будет принимать соревнования по легкой атлетике и футболу.

Поработав один день, всякий раз будешь вспоминать с гордостью, что это частичка твоего труда: Наталья Кочанова о Всебелорусском субботнике -3

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Конечно, это совсем небольшой объём работ. Можно даже сказать, крайне маленький в объёмах всех строительно-монтажных работ,

которые выполняются и будут произведены на этом грандиозном объекте.

Но вместе с тем, даже когда ты поработал один день на то, чтобы внести какой-то вклад, конечно, всякий раз будешь с гордостью вспоминать, что это частичка твоего труда, пусть очень маленького, но здесь – на объекте, который будет построен и который будет радовать жителей нашей страны, минчан и гостей нашего города.  

Рассчитанная на 22 тысячи зрителей уже в 2019 году арена примет вторые Европейские игры.

Начинка обновленного стадиона будет соответствовать мировым стандартам,

кроме того на территории расположится многоуровневый паркинг, семейно-развлекательный центр, зона для работы СМИ и VIP-ложи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Наталья Кочанова

Другие новости рубрики

Все новости
Добрая традиция СТВ – улучшать: телеведущая Ирина Ромбальская об участии сотрудников телеканала во Всебелорусском субботнике
22 апреля 2017 10:35

Добрая традиция СТВ – улучшать: телеведущая Ирина Ромбальская об участии сотрудников телеканала во Всебелорусском субботнике

Онлайн-трансляция из гнезда сокола-пустельги: новый проект «Аховы птушак Бацькаўшчыны»
21 апреля 2017 20:47

Онлайн-трансляция из гнезда сокола-пустельги: новый проект «Аховы птушак Бацькаўшчыны»

Может ли мама оформить декретный отпуск на одного ребёнка, а папа – на второго?
21 апреля 2017 18:35

Может ли мама оформить декретный отпуск на одного ребёнка, а папа – на второго?